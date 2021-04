a resposta de Leonardo sobre renovações de Neymar e Mbappé após show contra o Bayern

Nesta última quarta-feira (7) o Paris Saint-Germain largou na frente do Bayern de Munique nas quartas de final da Champions League e venceu por 3 a 2 na Alemanha, em jogo que teve duas viradas. Após a partida, Neymar e Kylian Mbappé, os principais destaques do confronto na Allianz Arena, foram tema central das declarações do diretor executivo do clube francês, Leonardo, que falou sobre a renovação dos contratos da estrelada dupla.

“Em breve falaremos sobre coisas concretas; Também estamos felizes em falar sobre contratos, mas hoje queremos apenas nos concentrar no jogo contra o Bayern. Agora temos que olhar para coisas diferentes e chegaremos a uma conclusão em algum momento. Mas o importante é focar na Champions”, disse Leonardo, em declarações à “Sky Sports Italia“.

Questionado também sobre a possível chegada de reforços para a próxima temporada, entre eles o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, do Milan, que já vem tendo o seu nome especulado no PSG há algumas janelas de transferências, Leonardo despistou.

“Donnarumma? Estamos na Liga dos Campeões, não na janela de transferências”, afirmou.

Por último, o brasileiro também avaliou a atuação da equipe parisiense em solo alemão e elogiou o desempenho mostrado. Lembrando que Mbappé marcou duas vezes, enquanto Neymar deu duas assistências.

“Foi uma grande atuação da equipe em condições muito difíceis, mudamos metade da equipe que havia jogado contra o Barcelona. Chegamos à Alemanha e jogamos com neve, em primeiro lugar contra um Bayern de Munique que não perde em casa há dois anos. Estamos muito felizes com o desempenho da equipe”, concluiu.

Em relação às renovações de Neymar e Mbappé, o PSG segue em silêncio, como provou o próprio Leonardo. Entretanto, de acordo com a imprensa europeia, o brasileiro estaria mais próximo de selar a extensão do seu vínculo, até junho de 2026. Faltando apenas a oficialização por parte do clube francês.

Já Mbappé, que assim como Neymar encerra o seu contrato com o PSG em junho de 2022, vive situação bem diferente. Isso porque alguns veículos indicam que o Real Madrid tentará a sua contratação, logo o clube que é o sonho da carreira do atacante de 22 anos. Desta forma, o seu futuro no Parque dos Príncipes é incerto no momento.