a sensação que pode custar R$ 2,7 bilhões e que encanta Klopp por futebol apresentado, diz jornal

Titular do Barcelona no clássico diante do Real Madrid na derrota por 2 a 1 por LaLiga, o garoto Pedri chamou a atenção do Liverpool, que chegou a entrar em contato com os empresários do atleta para saber a situação do garoto para as futuras temporadas.

As informações são do diário Mirror, da Inglaterra, e foram corroboradas pelo próprio Liverpool. O clube inglês confirmou que tinha interesse em Pedri, mas que o Barcelona prepara uma proposta de renovação de contrato para a nova sensação da equipe.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

De acordo com o Mirror, a atual multa rescisória de Pedri com o Barcelona é de 70 milhões de libras, algo em torno de R$ 547 milhões. Porém, o clube catalão pensa ainda em extender o vínculo com o meia por mais quatro anos, elevando a multa de Pedri para incríveis 350 milhões de libras, R$ 2,7 bilhões.

Entre seleção espanhola sub-21 e o Barcelona, o meia Pedri soma 48 partidas na atual temporada e com três gols marcados. Diante do Real Madrid, o garoto esteve em campo por 81 minutos na derrota por 2 a 1.