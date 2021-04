a SuperTerça de Libertadores em ESPN Brasil e FOX Sports

A terça-feira 27 de abril vai ser uma SuperTerça de Conmebol Libertadores nos canais esportivos da Disney, com direito a jogos de Flamengo, Santos e Palmeiras AO VIVO em FOX Sports e ESPN Brasil. E, claro, acompanhamento em tempo real em ESPN.com.br e ESPN App, com VÍDEOS de lances e gols.

As partidas serão válidas pela segunda rodada da fase de grupos, e a cobertura será total também no pré e pós-jogos, seja no SportsCenter, seja no Linha de Passe, ambos na ESPN Brasil.



1 Relacionado

Começa com Flamengo x Unión La Calera-CHI, às 19h15*, pela chave G, ao vivo no FOX Sports. O time carioca vem de vitória sofrida na estreia diante do Vélez Sarsfield-ARG, por 3 a 2, enquanto o rival chileno ficou no 2 a 2, em casa, com a LDU-EQU.

Às 21h30, dois jogaços. Na ESPN Brasil, Palmeiras x Independiente Del Valle-EQU, pelo grupo A; no FOX Sports, Boca Juniors-ARG x Santos, pela chave C, um duelo de ‘apenas’ nove títulos.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Atual campeão, o time alviverde bateu o Universitario-PER fora na estreia por 3 a 2, com drama no fim após ter aberto 2 a 0, enquanto o adversário equatoriano empatou por 1 a 1, em casa, com o Defensa y Justicia-ARG.

O Boca, seis vezes campeão, começou a Libertadores de 2021 com vitória importante fora de casa, por 1 a 0, sobre o The Strongest-BOL, enquanto o Santos, três vezes dono da taça continental, começou com derrota em plena Vila Belmiro por 2 a 0 para o Barcelona de Guyaquil-EQU.

*Todos os horários são de Brasília