A surpreendente declaração do presidente do Real Madrid ao ser questionado sobre Lionel Messi e Barcelona

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, surpreendeu ao se mostrar favorável a permanência de Lionel Messi no Barcelona. O jogador tem contrato com o time catalão apenas até o final de junho deste ano, mas ainda não declarou qual será seu destino.

“Eu gostaria [que Messi ficasse] porque ele é um grande jogador, o fenômeno Madrid-Barcelona, se não existisse deveríamos ter inventado. Quando eles jogam, o mundo fica paralisado e 600 milhões de pessoas veem o melhor, e isso é um luxo que só temos aqui. Quando o City e o United jogam, isso não acontece”, disse Florentino ao ‘El Chiringuito’.

Durante o programa, ele foi questionado também sobre a Super League, torneio que irá reunir 12 dos maiores clubes da Europa. O cartola é um dos maiores entusiastas da ação e deverá ser o presidente da nova competição.

Questionado se entregaria o troféu para Messi, caso o Barcelona vença a competição, Florentino respondeu com ironia.

Lionel Messi, do Barcelona, com a taça da Copa do Rei 2020/21 Getty Images

“Não conte histórias. Nada aconteceria, mas não vamos fazer piada sobre algo que é muito sério, estamos arriscando o futuro do futebol”, concluiu.