“A tendência é que a gente propicie isso”; Marcelo Cabo se rende ao talento de atacante do Vasco

É claro e notório que o Vasco vai precisar cada vez de mais gols para conseguir o quanto antes um acesso de volta para a Série A. Para isso, deve contar com o maior artilheiro estrangeiro da equipe no século XXI, que precisa de cada vez mais espaço para se sobressair aos adversários.









“Está com uma média de gols muito boa na temporada, e a tendência é que a gente propicie isso a ele em todos os jogos, pela característica ofensiva que nosso time tem hoje”, declarou Marcelo Cabo, aparentemente muito contente com o desempenho de Germán Cano.

Importante lembrar que o jogador acabou sofrendo com a inconstância do setor ofensivo na temporada anterior, ficando muitas vezes isolado, o que atrapalhou e muito seu desempenho. A ideia do treinador é adequar o atual Cruz-Maltino conforme o jogo se desenhe.

Atacante vem se reencontrando com a boa fase – Foto: Jorge Rodrigues/AGIF.



“Eu tenho alguns jogadores que podem me ajudar por dentro, como o Morato fez hoje (sábado), o (Gabriel) Pec tem essa característica… Eu ganho essa flexibilidade poder transformar um 4-2-3-1 em um 4-3-3. Foi o que aconteceu no intervalo (da partida contra o Resende), a gente conseguiu ajustar a equipe com a mudança do esquema tático. A gente trabalhou bem e não pode ficar engessado em só um sistema”, declarou o comandante.

Ao falar sobre o assunto, Germán Cano se coloca à disposição do que o técnico cruz-maltino exigir: “É um técnico que nos dá muitas ferramentas. Tenho de fazer o meu melhor dentro de campo”, disse o gringo, conforme publicou o portal “Terra”.