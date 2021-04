A Teoria de Charles Darwin: um resumo sobre o Darwinismo

A Teoria de Darwin: tudo aquilo que você precisa saber

A teoria de elaborada por Charles Darwin é um dos fundamentos da biologia até os dias de hoje.

O assunto é extremamente cobrado pelas mais variadas provas de todo o país, principalmente, é claro, nas questões da disciplina de biologia.

Assim, se você deseja responder com tranquilidade questões sobre a teoria de Darwin no ENEM e nos vestibulares, é essencial que você domine as suas principais características.

A Teoria de Darwin: Definição

O termo Darwinismo se refere à teoria criada pelo naturalista inglês Charles Darwin no século XIX. As suas teorias abordam principalmente estudos relativos à evolução das espécies e a seleção natural.

A sua teoria sobre a evolução afirma, principalmente, que todas as espécies descendem de ancestrais comuns e que, ao longo dos séculos, sofreram com seleções do ambiente.

A Teoria de Darwin: Introdução ao Darwinismo

De acordo com a teoria criada por Darwin, mais conhecida como Darwinismo, os indivíduos de uma mesma espécie descendem de um mesmo ancestral comum. Assim, todos teriam se originado partir de um mesmo indivíduo. Porém, os animais são, de certa forma, “selecionados” pelo ambiente, o que faz com que algumas características prevaleçam sobre outras.

A teoria de Darwin que explica esse processo seria aquela da Evolução Natural. Essa forma de pensamento afirma que todas as espécies vivas do planeta evoluíram ao longo do tempo de um mesmo antepassado comum. Ao longo de um processo chamado de seleção natural, algumas características desses antepassados prevaleceriam sobre outras, o que explicaria a evolução biológica.

A seleção selecionaria as características e os aspectos que são mais desejáveis pela natureza, ou seja, que podem garantir que um determinado animal tenha mais chances de sobreviver.

Darwin afirma que, por meio da reprodução, determinadas características seriam selecionadas e, dessa maneira, outras seriam descartadas. É por esse motivo que alguns aspectos podem ser observados nos animais de séculos passados mas não em animais que vivem atualmente.

A Teoria de Darwin: A Origem das Espécies

Em sua principal obra, A Origem das Espécies, publicada no ano de 1859, Darwin descreve as variações que podem ser encontradas no processo de reprodução dos organismos, incluindo os homens, e como funciona o mecanismo do processo como um todo. Em poucas palavras, se o ambiente acredita que determinadas características são melhores do que outras, ou seja, que alguns aspectos podem garantir que o animal tenha mais chances de sobrevivência, então ele as seleciona.

Ainda de acordo com a teoria da Seleção Natural que está presente na obra, Darwin afirma que inteiras espécies podem ser extintas pela natureza, uma vez que são naturalmente mais fracas e mais frágeis que outras que vivem no mesmo ambiente.

Na teoria da evolução das espécies, o próprio ambiente seria o responsável por fazer a seleção dos organismos considerados mais adequados para viver em um determinado local. Ao longo de gerações, essa seleção conseguiria manter ou até mesmo melhorar os níveis de sobrevivência dos habitantes de determinado local.