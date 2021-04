A Terceira Revolução Industrial: um resumo!

A Terceira Revolução Industrial: aquilo que você precisa saber

Até o primeiro momento, o mundo passou por três grandes Revoluções Industrias.

O ENEM e outras importantes provas nacionais possuem o costume de cobrar os três eventos nas mais variadas questões de História, de Geografia e interdisciplinares.

Porém, as últimas provas têm demonstrado que a Terceira Revolução passou a ser cobrada com uma maior frequência. Dessa maneira, é fundamental que você domine as principais características desse acontecimento.

Terceira Revolução Industrial: Introdução

Também conhecida como Revolução Técnico-Científica-Informacional, a Terceira Revolução Industrial marcou o avanço tecnológico do século XX, unindo ciência e indústria em um mesmo campo.

Após a Segunda Guerra Mundial, aprimoramentos e novos avanços tecnológicos chegaram no campo da ciência, inserindo a área dentro do campo produtivo e derrubando as barreiras que existiam entre a ciência e a tecnologia.

Terceira Revolução Industrial: Contexto Histórico

Após o fim da Segunda Guerra Mundial e, especialmente, a partir da década de 50, diversos campos do conhecimento humano sofreram uma série de mudanças causadas pelo avanço tecnológico. Isso porque, em grande parte graças a Guerra fria, aquele país que conseguisse acompanhar esse desenvolvimento se destacaria no mundo.

Nesse contexto, as maiores potências (com um destaque para EUA e URSS) do século XX passaram a realizar uma série de investimentos para atingir esse objetivo e, dessa maneira, áreas como robótica, eletrônica, informática, genética e telecomunicações ganharam grande destaque.

O desenvolvimento abrangia também todo o sistema produtivo, uma vez que o objetivo dos investimentos nos avanços era produzir mais produtos de qualidade em menos tempo, gerando um maior lucro.

É válido destacar também que, além do emprego de tecnologia nos diversos setores, a qualificação da mão de obra ganhou espaço, principalmente aquela relacionada à produção, comercialização e gestão de empresas, tanto no setor da fabricação como naquele do comércio dos produtos.

O desenvolvimento tecnológico e científico do período, que ocorreu em escala global, originou a chamada Terceira Revolução Industrial.

Terceira Revolução Industrial: Consequências

Grande parte das consequências geradas pela Terceira Revolução Industrial podem ser observadas até os dias atuais. Por exemplo, a criação de computadores, softwares, desenvolvimento da internet e de diversos outros produtos eletrônicos só foi possíveis graças ao advento da Terceira Revolução Industrial. Além disso, a área espacial foi fortemente desenvolvimento na Revolução, com a ampliação do uso de energia atômica e da criação de foguetes e satélites de longo alcance.

O desenvolvimento tecnológico foi ampliado após esse período e, se antes ele se limitava ao continente europeu, após a Terceira Revolução Industrial se expandiu para países como EUA, Japão e Alemanha. É válido destacar também que o Plano Marshall contribui para a expansão do desenvolvimento tecnológico na Europa pós-Segunda Guerra.

Além disso, a Terceira Revolução Industrial também modificou o estilo de vida de parte significativa dos países do mundo. Grandes companhias se informatizaram e passaram a produzir cada vez mais produtos. Com isso, o consumismo cresceu de maneira exponencial, assim como o capitalismo ganhou uma maior importância no cenário mundial.

Igualmente, como demonstra o outro nome pelo qua a Revolução é chamada, Revolução Técnico-Científica-Informacional, a quantidade de informação disponibilizada passaria a ser ainda maior. Principalmente porque algumas das tecnologia que surgiram durante esse período possibilitariam o surgimento das redes sociais, anos depois.