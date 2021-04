A Vida da Gente: Ana volta do coma e deixa Lúcio de queixo caído

Ana (Fernanda Vasconcellos) acordará do coma em A Vida da Gente, novela das seis que está sendo reprisada na TV Globo. A recuperação da tenista deixará a todos emocionados e o médico Lúcio (Thiago Lacerda) impressionado. A primeira a constantar a volta será Eva (Ana Beatriz Nogueira) que se emocionará quando a filha abrir os olhos. As cenas irão ao ar no próximo dia 26.