A Vida da Gente: confira o resumo da novela entre os dias 26 de abril e 1º de maio

Segunda-feira (26)

Manuela se emociona com a formatura de Rodrigo. Jonas marca um encontro com Nanda. Iná tem um pressentimento com Ana. Nanda conhece Tiago. Dora se decepciona com a maneira como Olívia fala de Sofia e Bárbara. Manuela deixa Francisco ajudá-la na cozinha e se surpreende com seu desempenho. Renato tira fotos de Alice e faz perguntas sobre ela para um amigo. Rodrigo diz a Lourenço que Manuela é a responsável pela felicidade deles. Ana abre os olhos e balbucia o nome de Júlia para Eva.

Terça-feira (27)

Lúcio se emociona ao confirmar que Ana está se recuperando. Rodrigo avisa a Manuela que eles irão viajar. Manuela conversa com Iná sobre seu casamento com Rodrigo. Rodrigo orienta Maria a cuidar dos negócios enquanto ele estiver viajando. Eva mente para Lúcio e diz que avisou à família sobre a recuperação de Ana. Renato se aproxima de Alice. Lúcio conta para Manuela e Iná sobre a recuperação de Ana.

Quarta-feira (28)

Lúcio explica para Manuela e Iná como será a rotina da recuperação de Ana. Vitória leva Bárbara para a casa de Marcos, e ele desiste de sair com Dora. Manuela confessa à Iná que está com medo de contar para Ana sobre seu relacionamento com Rodrigo. Ana tenta balbuciar o nome de Manuela. Lúcio pede que Eva não deixe Ana presenciar nenhuma crise familiar. Alice desconfia de Renato. Lúcio leva Manuela para ver Ana.

Quinta-feira (29)

Manuela consegue se comunicar com Ana. Manuela conta para Rodrigo que Ana está se recuperando. Marcos e Dora fazem planos para um novo encontro entre eles e as filhas. Manuela vela o sono de Júlia. Alice conta para Manuela sobre sua desconfiança em relação a Renato. Rodrigo se aconselha com Lourenço. Rodrigo fica sensibilizado ao ver Ana.

Sexta-feira (30)

Rodrigo fala sobre Júlia com Ana, e os dois se emocionam. Eva conta para Vitória sobre a recuperação da filha. Marcos e Dora combinam de contar para as filhas sobre eles. Manuela diz para Alice que seu casamento está abalado. Rodrigo confessa a Nanda que não esqueceu Ana. Celina afirma a Lúcio que a recuperação de Ana lhe devolveu o ânimo. Renato decide se apresentar para Alice.

Sábado (1º)

Alice se emociona ao constatar que a história de Renato é verdadeira. Rodrigo conforta Manuela. Alice conta para Suzana e Cícero que encontrou seu pai biológico. Rodrigo confessa a Celina que teme por seu relacionamento com Manuela. Lúcio orienta Manuela a esperar para contar qualquer coisa para Ana. Eva pergunta a Manuela e Rodrigo quando irão contar para Ana que estão juntos.