A Vida da Gente entra em nova fase com premonição, casal talarico e sinais de Ana · .

Muita coisa está prestes a mudar em A Vida da Gente. A partir dos capítulos que vão ao ar nesta semana na novela das seis, haverá uma passagem de tempo, e o público reencontrará os personagens em novas configurações. Manuela (Marjorie Estiano) e Rodrigo (Rafael Cardoso) “furarão os olhos” de Ana (Fernanda Vasconcellos) e se tornarão um casal. Enquanto isso, Iná (Nicette Bruno) e Eva (Ana Beatriz Nogueira) perceberão sinais de que a tenista está acordando do coma.

Na reprise do folhetim de Lícia Manzo, haverá uma passagem de tempo de alguns anos. Ana continuará em coma, mas aos poucos começará a finalmente acordar. Eva verá lágrimas nos olhos da filha e ficará eufórica, pedindo até para que ela chore mais.

Lúcio (Thiago Lacerda), neurologista que cuida do caso de Ana, tentará acalmar a mãe da jovem e dirá que pode ser só uma impressão dela, numa vontade de que a filha melhore. Mas a megera não aceitará ser tratada como louca e terá certeza de que sua filha está progredindo.

Iná também acreditará num retorno de Ana após ter um sonho premonitório. Ela enxergará a neta nadando no lago onde o carro em que estava caiu, na ocasião do acidente, mas desta vez Ana estará indo em direção à superfície. A avó ficará ressabiada, achando que pode ter recebido um sinal sobrenatural.

Enquanto isso, Manu e Rodrigo nem imaginam que Ana pode estar prestes a retomar a consciência. Eles estarão cada vez mais próximos e darão seu primeiro beijo. A partir daí, a novela dará um salto e já mostrará o novo (e talarico) casal levando uma vida junto. Eles vão até construir uma casa e criar Júlia (Jesuela Moro) como se ambos fossem os pais dela.

A partir da próxima semana, a personagem de Fernanda Vasconcellos enfim acordará do coma, e então tudo mudará novamente nas vidas dos personagens principais.

