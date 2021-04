A Vida da Gente: Manuela tem medo da reação de Ana ao descobrir que Rodrigo casou com ela

Em ‘A Vida da Gente’ após descobrir que Ana acordou do coma, Manuela (Marjorie Estiano) ficará radiante com a notícia e ao mesmo tempo preocupada com a reação da irmã, ao descobrir que Rodrigo (Rafael Cardoso) é seu marido.

Foto: Reprodução

Ao receber a notícia por Lúcio (Thiago Lacerda) de que Ana abriu os olhos, Manuela relutará em reencontrar a tenista, já que se sente culpada por ter “roubado” sua vida e se casado com Rodrigo.

Porém, o médico vai explicar à neta de Iná (Nicette Bruno) que a sua presença no hospital é importante para que Ana consiga avançar na recuperação. A mulher então decide visitar a irmã.