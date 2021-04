A Vida da Gente: Possuída de ódio, Ana detona Manuela e a acusa de ‘roubo’

Em ‘A Vida Gente’, Eva (Ana Beatriz Nogueira) irá envenenar a filha caçula Ana (Fernanda Vasconcellos) contra a sua irmã. A tenista passará mal ao descobrir que Manuela (Marjorie Estiano) ‘roubou’ sua vida, a ponto de acusar a mulher de ter passado a perna para ficar com Rodrigo (Rafael Cardoso).

“Você mentiu para mim e me fez de idiota”, afirmará a atleta.

A vilã irá surtar com o pedido de Ana para que a irmão acompanhe sua recuperação. Ela vai se sentir de lado e de vingança, despejará os acontecimentos dos últimos quatro anos em cima da filha, mesmo com os avisos de Lúcio (Thiago Lacerda) para que sua paciente não sofra com fortes emoções.

A megera vai contar a Ana que a tal mulher com quem o filho de Jonas (Paulo Betti) se casou é Manuela. “Que conversa é essa? Você não pode me falar uma coisa dessas neste estado em que eu estou. Não faz isso comigo”, diz a tenista.

“Claro que eu não posso. A errada sempre sou eu. A sua irmã toma sua vida de você, e a ruim aqui sou eu. A santinha imaculada tomou tudo o que é seu. A sua vida, a sua filha, o seu lugar e até o seu namorado. É ela que você quer que fique aqui ao seu lado”, disparará Eva.

Nesse momento, Manuela chega ao Hospital e verá Ana aos prantos, prestes a ter uma síncope, e perguntará o que houve. “Pode deixar que está tudo ótimo. Agora, ela sabe de tudo, e você vai poder confirmar palavra por palavra do que eu estou dizendo”, afirmará a megera.