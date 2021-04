A Vida Depois do Tombo: crítica da série sobre Karol Conká na Globoplay

Estreia na Globoplay nesta quinta-feira (29) a série documental “A Vida Depois do Tombo”, dedicado a contar a história de Karol Conká, cantora que se tornou um dos destaques do BBB 21 por conta de sua participação altamente polêmica, que rendeu a ela o recorde de rejeição do reality show.

Neste trabalho dirigido por Patrícia Carvalho — que coletou cerca de 200 horas de material — a artista é confrontada por suas atitudes dentro do Big Brother Brasil, que renderam a ela o recorde negativo e uma quantidade absurda de haters nas redes sociais.









O trabalho também contextualiza as atitudes de Karol com a sua trajetória pessoal e profissional: desde a infância em Curitiba até o palco do Rock in Rio, em 2019, um dos pontos altos de sua carreira.

Além disso, a própria tem a oportunidade de explicar algumas decisões tomadas dentro do programa e se defender das acusações que sofre até hoje. “A Vida Depois do Tombo é uma série que tenta dar a artista a chance de sua redenção, mostrando o outro lado da moeda.

Depoimentos de amigos e parentes foram colhidos durante todos os dias em que as câmeras acompanharam a rotina de Karol no pós-BBB. Esses depoimentos ajudaram a contar um pouco sobre quem ela é e como ela chegou ao programa com o temperamento que se tornou conhecido em todo o Brasil.

Além disso, a série também aborda um tema em voga no Brasil atual: a cultura do cancelamento, sempre implacável com quem erra. Veja a crítica da série “A Vida Depois do Tombo”, da Globoplay, no vídeo acima.