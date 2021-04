A Vida Depois do Tombo: documentário sobre Karol Conká faz primeira apresentação em abril

A Globoplay anunciou a chegada de mais uma produção original em sua plataforma, A Vida Depois do Tombo. O documentário, que mostrará a vida de Karol Conká após a sua polêmica passagem pelo BBB 21, chega ao serviço de streaming em 29 de abril.

A rapper foi eliminada do reality show, em fevereiro, com 99,17%, a maior rejeição da história do programa.

Participação no BBB

Desde a sua primeira semana no reality, Conká já causou várias polêmicas. Durante a sua participação no jogo, a cantora foi duramente criticada por suas atitudes e comentários em relação às outras pessoas da casa, em especial Lucas Penteado, Juliette Freire, Arcrebiano e Carla Díaz.

Diante de seus comportamentos questionáveis, a imagem da rapper foi ficando cada vez mais negativa aqui fora. Tanto o público, quanto outros artistas, se manifestaram contra as atitudes dela.

Com isso, Conká foi perdendo seguidores no Instagram e alguns contratos. O Festival Rec-Beat cancelou a apresentação da cantora no evento, mesmo com o show tendo sido gravado antes do confinamento. O seu programa no YouTube do GNT, Prazer Feminino, também foi cancelado.

Após a saída do BBB 21, Karol Conká aproveitou a sua participação em diversos programas da Globo para se desculpar pelos seus erros e atitudes. Segundo a rapper, ela ficou mergulhada na soberba, avaliando suas atitudes como deprimentes e perturbadoras.

A Vida Depois do Tombo chega ao Globoplay em 29 de abril.