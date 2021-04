Abel ‘ajuda’ e Palmeiras decide aumentar proposta para anunciar reforço pedido pelo português

A torcida do Palmeiras pressiona na internet pela maior movimentação da diretoria na busca por reforços. Muitos entendem que o elenco precisa ser qualificado para continuar na briga pelos principais títulos do continente, mas o presidente Maurício Galiotte mantém os pés no chão e prioriza não comprometer as finanças por conta da pandemia.









Abel Ferreira também gostaria de ter mais opções em algumas posições, mas entende a situação que o país está vivendo e isso interfere diretamente nos poderes econômicos dos clubes brasileiros. No entanto, a direção decidiu dá uma última cartada para trazer um atacante que vem se destacando desde a temporada passada.

De acordo com o portal “Gazeta Esportiva”, o Alviverde aumentou a proposta para contratar Ademir, do América-MG. A Rádio Itatiaia tem a mesma informação e diz que o clube paulista agora oferece R$ 5 milhões pelo jogador. Anteriormente, a oferta era de R$ 3 milhões para comprar parte dos direitos econômicos do atleta.

Ademir já tem tudo acertado com o Palmeiras e espera que o negócio aconteça para desembarcar em São Paulo. O atacante está muito empolgado para defender o Alviverde e, por isso, recusou tentativas do América-MG em renovar seu contrato.

A ideia da cúpula palmeirense é tentar fechar a contratação o mais rápido possível. O grande problema é que os mineiros estão fazendo jogo duro para liberar um dos principais jogadores, mas a negociação segue entre as partes.