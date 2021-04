Abel Braga lidera lista de 3 finalistas para assumir o Fortaleza: “Terá o maior salário do clube”, crava jornal O Povo

Após a decisão de demitir Enderson Moreira, o presidente Marcelo Paz cuida das negociações para o novo técnico do Fortaleza para a sequência da temporada. Nos últimos dias, vários nomes foram colocados à mesa da direção no CT Ribamar Bezerra. Fernando Diniz, ex-São Paulo, foi descartado, mas o perfil ideal é de um comandante que proponha um estilo ofensivo.

April 30, 2021





A expectativa é de um acerto até a retomada do Campeonato Cearense, no fim de semana. A equipe encara o Caucaia, no próximo sábado (01), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão.

De acordo com os colegas do Diário do Nordeste, três nomes estão em pauta numa lista final de Paz: o argentino Ariel Holan, o uruguaio Diego Aguirre e Abel Braga.

Aguirre está na mira do Fortaleza para a sequência de 2021 (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images Brasil)



Holan vem mais em evidência após rescindir seu contrato no Santos nessa semana. Foram menos de dois meses de trabalho no Peixe e o técnico já tem sondagem também do León, do México, segundo informações da TNT Sports.

Em alta após Brasileirão pelo Inter em 2020 e disponível no mercado, Abel Braga foi cogitado, mas, em entrevista ao SporTV, disse que pretende rumar para o futebol do exterior.

Ariel Holan tem consulta do Tricolor para assumir lugar de Enderson (Foto: Guilherme Calvo-Pool/Getty Images)



Já Aguirre está desempregado e chegou a ser consultado por um dos candidatos à presidência do Inter no final do ano passado. O último time do uruguaio foi o Al-Rayyan, do Catar.

Segundo o colega Fernando Graziani, do jornal O POVO, “é certo que o comandante que chegar para liderar o clube na Série A, Campeonato Cearense e Copa do Brasil terá o maior salário do Fortaleza”. Vale lembrar que a folha no Tricolor gira em torno dos R$ 3 milhões por mês.