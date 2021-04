Abel cita três jogadores lesionados do Palmeiras e explica preocupação inusitada com maratona de jogos

O Palmeiras saiu derrotado do Allianz Parque no clássico contra o São Paulo por 1 a 0, mas a preocupação do técnico Abel Ferreira foi outra. Em sua entrevista coletiva após o duelo, o treinador português disse que não se preocupa com o time se abalando com as derrotas em sequência e que já possui jogadores reclamando de dores.

“A equipe jogou sem esse pensamento, com os recursos que tinha, tentou propor jogo, com um adversário pressionando. Mesmo assim, como disse, conseguimos eliminar a primeira fase de pressão”, disse.

“Não vão nos ver cabisbaixos, porque temos 24 horas. A única coisa que me preocupa é as lesões dos jogadores. Não pudemos ter o Wesley de início, teve um problema de pubalgia. O Menino teve, hoje de manhã, um problema no músculo. O Breno teve outro problema. É o que vamos ter neste mês, vamos ver as consequências”, completou.

Abel Ferreira ainda voltou a falar sobre a sequência que o time terá durante os próximos dias, afirmando que nunca viveu uma situação dessas e citando o próprio Flamengo, adversário do último domingo (11).

“Tenho um desafio novo para mim. Nunca tive tantos jogos seguidos. Ano passado já foi algo desafiante e este ano temos um desafio ainda maior. O meu desejo é não perder muitos jogadores por lesão, sei que vamos perder. Não somos máquinas, fizemos três jogos com muita intensidade física e mental. Não foi por acaso que o Flamengo perdeu (para o Vasco), foi por falta de estrutura física”, afirmou.

Por fim, Abel demonstrou uma preocupação diferente em relação a seus jogadores. Segundo o português, há uma preocupação, no aspecto psicológico, com a relação de suas esposas e namoradas por seu cansaço físico nos próximos dias. O clássico foi o segundo jogo em uma sequência de oito dentro de um espaço de 15 dias.

“Eu só tenho medo de que as esposas deles (jogadores) se cansem porque eles estão cansados. É uma das coisas que tem me preocupado em termos psicológicos é que as namoradas e esposas reclamem porque eles estão cansados”, avaliou.

“Os jogos estão marcados, eles sabem isso, agora, a psicologia que tenho que trabalhar é que eles fiquem descansados, dizerem para as mulheres deles que entendam, porque eles vão estar cansados”, finalizou.