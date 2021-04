Abel elogia base e defende Henri após vitória do Palmeiras: ‘Muito potencial’

O Palmeiras foi a campo nesta sexta-feira (23), em Campinas, e bateu o Guarani de virada, por 2 a 1, voltando a vencer no Paulistão. Com um time diferente do habitual, poupando os nomes que venceram na quarta (21) pela Libertadores, o Verdão sofreu, mas encerrou a série negativa no estadual.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira falou sobre a linha de três zagueiros que adotou nos últimos dois jogos e não concordou com as questões sobre o tema.

– Espero não responder sempre as mesmas perguntas. Já disse que jogo com vários sistemas. No segundo tempo, precisávamos mudar as dinâmicas. Espero não responder sempre sobre três zagueiros. É uma pergunta muito limitadora para quem vê futebol de forma global. Mas tudo bem. Estarei aqui para responder quando for necessário sobre isso – desabafou o comandante português.

Em seguida, o técnico elogiou a fase e a postura de Renan, autor do gol do Palmeiras no jogo da última quarta, salvando a vitória na Libertadores, e titular na virada de hoje.

– Isso que gostaria que valorizassem. A aposta que fazemos nos jovens. Vestir esse símbolo é muito pesado. Ele têm se portado bem. Parabéns para o Renan! Além de grande jogador, aproveito para dar parabéns aos pais. Grande homem. Grande exemplo para nós! – exaltou.

Por fim, Abel defendeu Henri, jovem zagueiro que estreou na equipe e que não atuou com tanta segurança nos 45 minutos que esteve em campo, antes de ser substituído no intervalo.

– É um miúdo com muito potencial. Esteve lesionado por seis meses. Acima de tudo, deve estar agradecido pela oportunidade. É preciso ter coragem para apostar nos jovens – finalizou.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (23), às 20h, no Allianz Parque, diante do Mirassol, pela oitava partida do Verdão no Paulistão 2021.