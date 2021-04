Abel ensaia time titular para Recopa, e Rony cita foco em “ser campeão de novo”

O Palmeiras deu sequência nessa segunda-feira à sua preparação para o jogo de ida da Recopa Sul-Americana contra o Defensa Y Justicia, que será disputado quarta, no Estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires, às 21h30 (de Brasília). O técnico Abel Ferreira e sua comissão comandaram atividades táticas de cerca de uma hora e meia e ensaiaram uma equipe titular.



Abel comandou penúltimo treino antes de viagem para Argentina (Foto: Divulgação/Palmeiras)

O Verdão treinou transições, jogadas verticais, simulações de jogo e marcações específicas. O atacante Rony, destaque especial da conquista da Libertadores, falou sobre esse período de treinos e objetivo da equipe no jogo de quarta. “Foi uma semana (a passada) muito boa de preparação. Estamos todos focados no objetivo que é ser campeão de novo. A nossa meta é ir para a Argentina, fazer um bom trabalho e trazer um bom resultado para o Brasil. O Defensa é um time que luta até o fim, que nunca desiste, e acredito que será um jogo bem disputado”.

O Palmeiras ainda treina nesta terça, às 10h, e o voo para a capital argentina está programado para tarde. A partida de volta será no dia 14, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, por conta das restrições governamentais do Governo de São Paulo em relação a pandemia da covid-19.