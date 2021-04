Abel evita falar sobre escalação para Supercopa, mas descarta centroavante Luiz Adriano

Sede da Supercopa do Brasil, o Estádio Mané Garrincha recebeu na tarde deste sábado as entrevistas dos treinadores e capitães de Palmeiras e Flamengo. Na véspera da decisão, o técnico Abel Ferreira evitou falar sobre a escalação de seu time, mas descartou o centroavante Luiz Adriano.

“Vamos ver amanhã quais são os jogadores que vão jogar. Essa competição calha no meio de uma Recopa. Nós estamos preparados para isso, mas, como devem calcular, não vou dizer quem vai jogar. Seguramente, entraremos com uma equipe competitiva”, disse Abel Ferreira, sentado ao lado do adversário Rogério Ceni.

Recuperado de lesão no tornozelo direito, Gabriel Menino participou do treinamento conduzido pelo técnico português na manhã deste sábado, já em Brasília. Contra o Defensa y Justicia, os meio-campistas Felipe Melo e Zé Rafael, sem ritmo de jogo, não tiveram bom desempenho.

Luiz Adriano, por sua vez, testou positivo para covid-19 no dia 1º de abril e, portanto, poderia viajar a Brasília apenas na madrugada de domingo. Liberado pela CBF, o centroavante teria condições de atuar, mas, como ficou fora dos trabalhos que antecederam a partida, não será utilizado.

“Eu conto com aqueles que treinaram e se preparam para esse jogo. Isso não é jogar PlayStation, não é estar em casa sentado e falar: ‘Agora, escolho esse’. Ainda estou à espera de, no futuro, ver o treinador a treinar e vocês, que estão e casa, a escolher os jogadores. Assim, no final, ninguém corneta ninguém”, disse Abel.

O técnico português deve armar o time titular com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Matias Viña; Felipe Melo, Zé Rafael (Patrick de Paula) e Raphael Veiga; Breno Lopes, Willian e Rony. O jogo contra o Flamengo está marcado para as 11 horas (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha.