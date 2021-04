Abel expõe seu cotidiano no Palmeiras: ‘‘Tu treina pra caral**…eu gosto de ouvir”; português explica opção de morar no CT

Abel Ferreira concedeu entrevista à revista GQ Brasil e comentou sobre seu cotidiano no Verdão, além de aspectos que cercam sua vida pessoal. O português chegou no Palestra de forma vencedora, conquistando dois títulos importantes e em pouco tempo já cravou seu nome na história do Palmeiras.









Sobre a relação que mantém com o elenco, Abel abre um sentimento: “Digo aos jogadores: ‘Você joga pra c…’, mas também gosto de ouvir um Veiga, um Felipe Melo dizendo: ‘Tu treina pra c…’. Às vezes, queremos que os outros digam o que nós não dizemos”, revelou.

O treinador também explicou a sua escolha em morar na Academia de Futebol do Palmeiras, o centro de treinamento do clube: “Quando desembarquei no Brasil, avaliei que ganharia tudo morando no Centro de Treinamento do Palmeiras: conhecimento profundo do clube, além de ter companhia o tempo todo. Às vezes, por volta das 23h30, eu dou uma volta com os seguranças do clube, que fazem a ronda pelo CT, para relaxar um bocadinho, ver as estrelas quando há. Ou seja, não me ia faltar nada. Ter o quarto limpo e a cama feita todos os dias: o que mais poderia querer?”, falou descontraidamente, Abel.

Abel deu mais detalhes de sua morada: ”Modéstia à parte, eu cozinho, mas não sou bom cozinheiro. Nos primeiros dias ficamos em um hotel, que seria pago pelo clube, mas disse que não seria preciso. Disse que eu e meus adjuntos passaríamos a viver no CT. As pessoas dizem que sou maluco. Maluco? De dois em dois dias estamos a competir. E outra, se eu chegar ao CT às duas da manhã, vou fazer o que em casa? Não vai ter ninguém lá”.

Abel chegou no Palestra com a intenção de adquirir “conhecimento profundo do clube” – Foto: Flickr Oficial Sociedade Esportiva Palmeiras – autor César Greco



A jornada do treinador no Verdão, o afastou da família, que continua em Portugal, em março, Abel passou alguns dias de férias em sua residência em Lousada, região rural de seu país, próxima a Penafiel. Até então, ele não retornava a sua residência há 15 meses. A distância dos familiares também foi abordada na família: “É duro quando tua mulher te pergunta qual o valor em dinheiro de ver tuas filhas crescerem. É difícil explicar que existem duas paixões dentro de ti”, declarou.

Na sequência, falou sobre nomes que o inspiram e que constantemente busca estudar suas trajetórias: “Obama, Hamilton, Clooney… Adoro conhecer o que essas pessoas têm em comum. Vejo grande capacidade de determinação e foco. E uma dose de arrogância positiva”, contou Abel.

O próximo compromisso do Palestra pode garantir mais um título ao Verdão na ‘era Abel’. Nesta quarta-feira (14), acontece o jogo decisivo da Recopa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.