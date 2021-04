Abel faz dobradinha com Barros e aprova renovação de atacante: “Parece que é obrigatório”; contrato é válido até dezembro/21

O Verdão bateu o Guarani na noite da última sexta (13) e deu mais um passo importante no Paulista. A equipe de Abel voltou a vencer após três jogos e segue na luta para se classificar no Grupo C, agora com 12 pontos em sete partidas. Red Bull Bragantino e Novorizontino também estão na chave.









Abel, depois da partida, concedeu entrevista e deu novas pistas da renovação de Bigode: “Quando o jogador está em fim de contrato, parece que é obrigatório renovar. O que eu posso dizer é que conto com o Willian e com todos os jogadores que estão no plantel. Foi esse plantel que escolhemos, que terminou a última temporada”, explicou.

Agora, depois da vitória sobre o Guarani, o Palmeiras terá pouco tempo de descanso. O próximo jogo será no domingo (25), contra o Mirassol, no Allianz Parque, novamente pelo Paulistão.

Foto: Marcello Zambrana/AGIF



“Queremos o Willian. No ano passado, ele apresentou rendimento, e é isso que queremos e contamos com ele. Portanto, não me admira que ele renove contrato. É preciso coragem para apostar nestes garotos, junto com a experiência do Felipe Melo, que ajudou hoje (sexta), mais o Willian, que nos deu experiência”, finalizou o treinador.

Após interesse de 11 clubes por Willian Bigode, o Palmeiras sinalizou ao atleta a intenção de renovar o vínculo que vence no dia 31 de dezembro de 2021.