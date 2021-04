Abel Ferreira avalia retorno de Luiz Adriano contra Defensa y Justicia e conta como novo reforço para Recopa

O Palmeiras já busca deixar no passado a derrota nos pênaltis para o Flamengo na Supercopa do Brasil, no último domingo (11), e mira mais uma decisão neste início de temporada. Depois de vencer pelo placar de 2×1 fora de casa, o Verdão encara o Defensa y Justicia, da Argentina, de olho no título da Recopa Sul-Americana. O confronto acontecerá em Brasília e a equipe pode ter novidades.









Após desfalcar a equipe no final de semana, Luiz Adriano se integrou à delegação no fim da noite de ontem e fica à disposição para encarar os argentinos. Recuperado da Covid-19, o atacante, se envolveu em uma polêmica na última semana e acabou punido pelo clube após se envolver em um acidente na saída de um supermercado.

No entanto, a presença do camisa 10 em campo ainda não está confirmada e será definida nos treinamentos pela comissão técnica. “O Luiz já não está conosco já há alguns dias, fruto da covid. Vamos recebê-lo, analisá-lo, ver como está a condição física e tomar a melhor decisão. Todas as decisões que tomo, são pensando no que é melhor para a equipe“, avaliou Abel Ferreira.

Abel Ferreira: novidades para a Recopa (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)



Além do atacante, o Palmeiras tem mais uma novidade para o confronto com o Defensa y Justicia. Novo reforço, o volante Danilo Barbosa, único jogador contratado pelo Palmeiras até então para a sequência da temporada, viajou para Brasília no último sábado (10) e já está com o elenco. O meio-campista passou por um processo de recondicionamento físico e deve estrear em breve.

O duelo com os argentinos está marcado para a próxima quarta, às 21h30min, no Mané Garrincha. Após triunfar por 2×1 na ida, o Palmeiras tem a vantagem do empate e pode até perder por 1×0 na volta. Já o Defensa y Justicia precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça. Um novo 2×1, desta vez para os visitantes, irá forçar a disputa de pênaltis.