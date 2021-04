Abel Ferreira chama a ‘responsa’ e prepara mudança no time do Palmeiras para surpreender o Flamengo

Flamengo e Palmeiras prometem fazer um grande jogo no próximo domingo (11), às 11h, no Mané Garrincha. Os dois times ganharam vários títulos na temporada passada e agora disputam para saber quem irá mandar no futebol brasileiro nesse semestre.









A equipe palmeirense não fez uma boa partida contra o Defensa y Justicia e, por isso, o técnico Abel Ferreira deve realizar uma mudança significativa no ataque: a entrada do garoto Wesley, que é tido como uma grande joia e é um dos xodós da torcida Alviverde. Assim, o comandante português tenta surpreender o Mengão na decisão.

Wesley tem como ponto forte a velocidade e essa será a principal arma do Palmeiras para tentar ganhar do Flamengo. O atleta atua pelos lados do campo e deve explorar as costas dos laterais rubro-negros (Isla e Filipe Luís). Por outro lado, Luiz Adriano, que está com Covid-19, é dúvida para a partida.

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF



A equipe do Flamengo não terá novidade e será o mesmo de sempre, com os jogadores já conhecidos pela Nação. Rogério Ceni aposta na qualidade ofensiva do Rubro-Negro para ganhar mais um título como técnico do Mais Querido do Brasil.

Pedro dificilmente ficará disponível a tempo e será o grande desfalque do Flamengo. Matheuzinho vem se recuperando bem e tem boas chances de ficar no banco de reservas no domingo.