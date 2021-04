Abel Ferreira duela contra amigo Renato Paiva, técnico que se inspira no Brasil de 1982

Nesta terça-feira, o Palmeiras terá um grande desafio pela 2ª rodada do grupo A da Conmebol Libertadores: no Allianz Parque, a equipe palestrina recebe o bom time do Independiente Del Valle, que eliminou o Grêmio na 3ª fase preliminar da competição. O duelo será às 21h30 (de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil e tempo real em vídeos no ESPN.com.br.

Assim como o Verdão, o clube equatoriano é comandado por um técnico português: Renato Paiva, de 51 anos, que foi contratado para substituir Miguel Ángel Ramírez (atualmente no Internacional) após a saída do espanhol, em dezembro de 2020.

Por coincidência, ele é muito amigo de Abel Ferreira, treinador do Alviverde, contra quem duelou diversas vezes nos tempos em que Abel comandava a base do Sporting.

Não à toa, Paiva ligou para Ferreira antes de enfrentar o Grêmio para tirar informações, já que o Verdão havia duelado contra o Imortal pela final da Copa do Brasil 2020 e levou a melhor.

“Não tenho problema nenhum em dizer que nós, taticamente, estudamos muito bem o Grêmio. O Abel (Ferreira), que é meu amigo, nos ajudou nisso, porque teve dois jogos contra o Grêmio na final da Copa do Brasil. Portanto, ajudou-nos ao oferecer informações em relação ao adversário, mas nós fizemos o resto. Depois, estudamos as fortalezas e as fraquezas, que todas equipes têm”, relatou Renato, em entrevista recente ao A Bola TV.

O Del Valle é a 1ª equipe profissional que Renato Paiva assume na carreira, já que, anteriormente, ele passou 14 anos trabalhando nas equipes equipes sub-17 e sub-19 do Benfica, além de ter comandado o Benfica B, que disputa o Campeonato Português de reservas.

Renato Paiva durante jogo entre Independiente Del Valle e Grêmio Getty Images

Mas o que levou o time equatoriano a apostar em um treinador tão inexperiente para assumir seu ambicioso projeto de ser um dos grandes da América do Sul?

De acordo com reportagem do jornal El Comercio, o mais importante do Equador, os dirigentes do Del Valle, que possuem uma elogiada rede de observadores tanto de atletas quanto de treinadores, Paiva encantou por seu estilo de jogo extremamente ofensivo, que é exatamente o que o clube de Quito preza.

Foi por isso que os equatorianos ofereceram a ele um contrato de dois anos, com o técnico topando e atravessando o Atlântico para comandar o clube.

“A diretoria do Del Valle fez um estudo detalhado do estilo ofensivo que possuem as equipes comandadas pelo europeu. Os princípios que ele trabalhava na base do Benfica são similares ao que o Independiente quer para seu projeto”, explicou o diário.

O próprio Renato, aliás, admite ser um apaixonado pelo estilo “romântico” do futebol.

Em uma entrevista ao jornal Tribuna Expresso, concedida em 2018, ele revelou que molda suas equipes baseadas na seleção brasileira de 1982, que, apesar de não ter sido campeã mundial, encantou o planeta com seu futebol arte sob o comando do lendário Telê Santana.

“Há coisas que são de natureza, porque eu me lembro como se fosse ontem que uma das vezes que eu chorei vendo futebol foi quando o Brasil de 1982 perdeu aquela partida para a Itália. A Itália foi campeã do mundo e eu não achei piada nenhuma aquele time, mas nunca mais me esqueci daquele Brasil. Já nesse altura eu tinha ideia do futebol bonito, do futebol elaborado, do futebol trabalhado. Uns dizem que é um romantismo ou um lirismo. Mas para mim é associativismo, triângulos, proximidade entre jogadores, levar a bola de uma meta à outra com uma ideia trabalhada”, explicou Paiva.

Ao trabalhar nas categorias de base do Benfica, Paiva teve a missão de “lapidar” nomes que hoje brilham no continente europeu ,como o zagueiro Rúben Dias, pilar da defesa de Josep Guardiola no Manchester City, e também João Félix, contratado pela bagatela de R$ 520 milhões ainda em 2019 pelo Atlético de Madrid, que é apontado por Paiva como o “mais talentoso” com quem trabalhou.

“Deu para ver cedo como era o Rúben Dias. Estive dois anos com ele, porque sendo ele sub-16 fez logo sub-17 e depois no ano seguinte voltou a fazer sub-17. Era um capitão puro e duro, com um perfil altamente competitivo, um animal de treino, de querer aprender, com humildade e perseverança. Via-se claramente que o Rúben ia chegar ao futebol profissional”, recordou.





“O mais talentoso foi o João Félix. É imprevisível, consegue fazer coisas inacreditáveis, tem recursos técnicos espantosos, tem um repentismo e a forma como conhece e pensa o jogo é fabulosa, e como tem esses atributos técnicos ótimos, consegue sempre dar seguimento ao que pensa para o jogo. E depois ainda por cima dá para tudo: à direita, à esquerda, à frente, mais atrás – joga em todo o lado e é claramente o mais talentoso que treinei”, finalizou.