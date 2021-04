Abel Ferreira e Beccacece trocam farpas na saída do gramado e possível briga agita a torcida do Palmeiras na web: “Passo pano”

O Palmeiras começou a sua caminhada em 2021 como terminou a temporada 2020: vencendo. No entanto, a apresentação foi muito abaixo do esperado. Em Buenos Aires, o Verdão bateu o Defensa Y Justicia por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (7) e agora precisa apenas de um empate na próxima semana para conquistar o inédito título da Recopa Sul-Americana. Os gols do time palmeirense no embate foram anotados por Rony e Gustavo Scarpa.









Era para ser um final de jogo tranquilo, mas ao sair em direção ao vestiário, Abel foi dar a mão para o técnico argentino Beccacece. Porém, o comandante do time do adversário não aceitou muito bem o simbólico gesto do treinador palmeirense e os dois começaram a discutir rispidamente no gramado. Felizmente, não chegaram em vias de fato.

Vale lembrar que os dois comandantes disputaram uma vaga na equipe do Palmeiras após a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo, que perdeu o seu emprego em outubro de 2020. Por isso, até chegar em Abel, Mauricio Galiotte chegou a buscar informações de vários técnicos, entre eles o rival palmeirense nesta final da Copa Sul-Americana. De acordo com a imprensa argentina, o Palestra teria feito uma proposta a Beccacece, que acabou recusada. Na época, o profissional treinava o Racing, da Argentina.

April 9, 2021





A briga foi divulgada na última quinta-feira (8) pela ESPN da Argentina. Quando o video foi compartilhado, a torcida do Palmeiras foi à loucura e defendeu Abel Ferreira: “Abel viu ele ignorando o cumprimento do Luan e deu o “troco”. Já deu pra entender que ele defende os jogadores até às ultimas consequências”, afirmou um torcedor. Já outro membro da torcida disse: “Se o Abel agredi ele eu passo pano” ressaltou.

Antes de voltar a pensar no Defensa Y Justicia e no técnico argentino, o Palmeiras volta a campo neste domingo (11), para a final da Supercopa contra o Flamengo. Por enquanto, o palco do jogo está indefinido porque o TRF conseguiu liminar para suspender o duelo devido à situação caótica que vive o estado em virtude da Covid-19; o governador já disse que irá recorrer da decisão. Caso não consiga derrubar essa liminar, é provável que a final seja no Maracanã.