Abel Ferreira não cansa e Palmeiras tenta ‘melar’ negócio por meio-campista no Atlético; Internacional é irredutível e faz jogo duro

Caetano mostrou ser um diretor bem ousado nesses primeiros meses de Atlético. A postura do Galo no mercado de transferências continua sendo elogiada e admirada por outros clubes do Brasil. O executivo, aliás, já tem novos planos.









Um deles é contar com o meia Edenilson, do Inter. O jogador, como todos sabem, se tornou uma das ambições do Galo no mercado de transferências. Patrick também foi cogitado, mas o negócio não avançou e o Atlético acabou optando por Tchê Tchê. O armador do São Paulo foi um dos pedidos de Cuca, já que os dois trabalharam juntos no Palmeiras, ainda em 2018.

E por falar em Palmeiras, o treinador Abel Ferreira foi mais um a se encantar com Patrick. A contratação serviria como um ‘chapéu’ no Galo, que em nenhum momento deixou de observar o atleta. O Inter buscou informações sobre o lateral Lucas Esteves é uma possível troca entre paulistas e gaúchos entrou em pauta. O atacante Thiago Galhardo também foi oferecido, mas o atual campeão da Libertadores recusou.

Foto: Fernando Alves/AGIF



Sem muito interesse em negociar seus titulares, o Inter não deve nem ouvir os planos de Atlético e Palmeiras. Desta forma, Patrick deve permanecer no plantel de Ramírez em 2021.

O Galo, que ainda está de olho nas movimentações da janela, conta com alguns jogadores de peso na posição do camisa 88, como Zaracho, Nacho, Tchê Tchê, Nathan e Hyoran. Ambos custaram uma fortuna e devem ganhar ainda mais espaço em 2021. Cuca segue pressionado, mas tem prestígio dentro do clube e sua demissão sequer foi cogitada neste início de Campeonato Mineiro.