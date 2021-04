Abel Ferreira não poupa nos elogios a Renan, em alta com a torcida do Palmeiras; zagueiro foi decisivo na Libertadores

O zagueiro Renan vem se destacando com a camisa do Palmeiras. Cria das categorias de base, o jovem, de apenas 18 anos, foi decisivo ao marcar o gol da vitória diante do Universitario, do Peru, pela estreia na Copa Libertadores da América, e voltou a ter boa atuação no final de semana. Utilizado desde o apito inicial na vitória diante do Guarani pelo Paulistão, o defensor está em alta com a torcida.









Após o confronto em Campinas, o técnico Abel Ferreira elogiou o zagueiro, assim como aproveitou para destacar as chances que os jovens vêm recebendo neste início de temporada em meio ao calendário apertado devido a pandemia de Covid-19. Na vitória sobre o Guarani, Renan atuou ao lado de Henri, de 19 anos, outra joia das categorias de base alviverde.

“Isso que gostaria que valorizassem. A aposta que fazemos nos jovens. A oportunidade de vestir esse símbolo no peito, que por si só e muito exigente, muito pesado. Eu procuro dizer a eles para jogar com o prazer que tem no treino, jogar nas partidas com alegria, prazer, responsabilidade“, avaliou o treinador português, em entrevista coletiva no estádio Brinco de Ouro da Princesa.

O bom momento de Renan não surpreende Abel Ferreira, que já havia observado o zagueiro na última temporada. “Ele tem se portado bem. Já no ano passado, quando os jogadores foram para as seleções, que vai acontecer esse ano, ele aproveitou muito bem a oportunidade. Estamos aqui, acima de tudo, para disfrutar da profissão que temos. Parabéns pra ele! Além de grande jogador, aproveito para dar parabéns aos pais. Grande homem. Grande exemplo para nós!“, completou.

Se o Palmeiras conseguir nesse paulista fazer despontar + 3 ou 4 bons jogadores seja da base ou de quem não joga normalmente na Libertadores, já vai ser um lucro gigante. Tem alguns candidatos, Vinícius, Renan (já é realidade), Fabinho, Danilo Barbosa, Geovani, Garcia, Vanderlan.

Renan tem tudo pra se consolidar como titular atuando pela esquerda em um sistema de três zagueiros. Além de ser ótimo nos desarmes, a Cria da Academia também é excelente na construção das jogadas, errando poucos passes. Palmeiras tem uma joia nas mãos.

ABEL FERREIRA GANHOU OK

MAS 3 ZAGUEIROS NÃO DÁ

É 4-3-3 WEVERTON

MENINO

RENAN

GOMEZ

VIÑA

DANILO

RAPHAEL VEIGA

GUSTAVO SCARPA

WESLEY

L.ADRIANO

RONY — Michael Martins (@Maike_1985)

Enfrentando uma maratona de jogos neste início de temporada, o Palmeiras volta a campo na noite deste domingo (25), às 20h, para encarar o Mirassol, no Allianz Parque. Já na terça-feira (27), o Verdão recebe o Independiente del Valle, às 21h30min, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.