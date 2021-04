Abel Ferreira pede e Palmeiras abre conversas com Patrick, do Inter; mais de R$ 30 milhões já foram pedidos

O técnico Abel Ferreira insiste pela chegada de reforços no Palmeiras para a sequência da temporada 2021. Às vésperas da estreia na fase de grupos da Copa Libertadores da América, o comandante português segue indicando nomes para a alta cúpula alviverde. Além de uma nova opção para o ataque, a intenção do Verdão é qualificar o meio de campo.









De acordo com informação publicada pela “Revista Colorada”, o treinador pediu a contratação de Patrick, do Internacional. O jogador, de 28 anos, seria um dos favoritos de Abel Ferreira nos bastidores, uma vez que tem facilidade em atuar do meio para frente e, além disso, pode realizar mais de uma função na equipe.

No Beira-Rio, a diretoria do Internacional afirma que não foi procurada até o momento pelo Palmeiras para tratar de uma possível negociação envolvendo Patrick. Por outro lado, o empresário do meio-campista, Marcelo Robalinho, confirmou que o Verdão procurou informações a respeito do jogador.

Patrick: boas temporadas pelo Inter nos últimos anos (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)



Em alta no Colorado, o camisa 88 chegou a despertar o interesse, ainda em 2020, de Benfica (POR), Boca Juniors (ARG) e também do futebol mexicano. No entanto, a preferência do Internacional foi por manter Patrick, que chegou do Sport no final de 2017 e tem contrato ativo até o fim de 2022. Recentemente, o jogador foi especulado no Atlético-MG.

Conforme informação dos jornalistas Henrique André, do jornal “Hoje em Dia”, e Lucas Collar, do canal “Vozes do Gigante”, a pedida do Internacional, no início de 2021, era de 5 milhões de euros (cerca de R$ 34,08 milhões na conversão atual). O Colorado detém 50% dos direitos econômicos do meia, enquanto o Monte Azul (SP) é dono do restante.