Abel Ferreira pratica lances de bola parada com time titular antes de jogo contra o Del Valle

O Palmeiras voltou aos treinamentos na Academia de Futebol nesta segunda-feira. Após a derrota para o Mirassol por 2 a 1, a equipe iniciou a preparação para enfrentar o Independiente del Valle na terça, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pela Conmebol Libertadores.

Os jogadores que atuaram na última partida fizeram apenas exercícios regenerativos na parte interna do centro de excelência do clube. Os demais foram para o gramado para a prática de uma sessão de trabalhos táticos e de movimentação, sob o comando do técnico Abel Ferreira.

O grupo foi dividido em dois times e, enquanto ouvia orientações do treinador, realizou atividades posicionais com e sem a bola durante cerca de uma hora. Na sequência, os atletas disputaram um treino recreativo em campo reduzido e, por fim, treinaram jogadas de bola parada, cobranças de falta e penalidades.

O meia Lucas Lima, que se recupera de uma lesão na coxa direita, trabalhou no gramado acompanhado dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance e também no interior do centro de excelência. Gabriel Veron, Breno Lopes e Kuscevic deram sequência aos tratamentos de suas contusões na parte interna.

Com a vitória sobre o Universitario na estreia, o Palmeiras lidera o Grupo A da Libertadores com três pontos. Já o del Valle está empatado com o Defensa y Justicia na segunda colocação, com um ponto.