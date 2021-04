Abel Ferreira sai em defesa de nome criticado pela torcida e indica renovação de contrato de medalhão do Palmeiras

O meio-campista Zé Rafael, criticado por torcedores do Palmeiras nos últimos jogos, foi defendido por Abel Ferreira após a vitória sobre o Guarani, alcançada na noite de sexta-feira. No Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o técnico ainda disse contar com Willian, que tem contrato apenas até o final do ano.

Ainda sem ritmo de jogo, Zé Rafael não fez boas exibições nas primeiras partidas da temporada. Contra o Guarani, recuperado de trauma no tornozelo direito, o meio-campista substituiu Gabriel Menino no intervalo e cruzou para Willian marcar o gol da vitória.

“Dizer para as pessoas que, às vezes, criticam que nosso Zé Rafael esteve muito bem. É um guerreiro, um campeão. Se nem Deus agradou a todos, vamos nós, simples seres humanos, agradar… Quero que as pessoas em casa entendam que essa equipe não vai ganhar todos os jogos, mas vai lutar todos os jogos para vencer”, disse Abel.

Willian soube como aproveitar a atuação consistente de Zé Rafael para garantir a virada. Questionado se é a favor da renovação contratual, Abel Ferreira sinalizou positivamente ao lembrar que o atacante foi produtivo na última temporada – terminou como segundo em número de jogos (69) e gols (18).

“Conto com o Willian e com todos os jogadores que estão no elenco. Foi esse elenco que eu e a estrutura do futebol escolhemos. Nós queremos o Willian. Foi um jogador que, no ano passado, apresentou rendimento e é isso que queremos. É um jogador que nós contamos e, portanto, não me admira que renove contrato”, indicou Abel.

Com 12 pontos, cinco a menos que o Novorizontino, o Palmeiras ocupa o terceiro posto do Grupo C e, portanto, ainda está fora da zona de classificação às quartas de final. Às 20 horas (de Brasília) deste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o time alviverde enfrenta o Mirassol, no Allianz Parque.