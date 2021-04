Abel indica mudanças no Palmeiras para Recopa e setores ‘vitais’ podem ser afetados; atletas lesionados retornam

O Palmeiras viveu o 2020 dos sonhos para o seu torcedor. Campeão da Copa do Brasil diante do Grêmio e da Libertadores contra o seu rival Santos, o Verdão foi o grande destaque da temporadada passada, ofuscando até mesmo o antes “badalado” Flamengo e “novo rico” Atlético-MG.









Apesar do pouco tempo no clube, o técnico Abel Ferreira já conquistou os torcedores palestrinos. Com esquema de jogo ofensivo e organizado, o português já faturou dois títulos e nesta temporada prometer brigar por mais. Logo neste início de ano, o Verdão terá duas chances de troféus: a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo. E a Recopa Sul-Americana, diante do Defensa y Justicia (ARG).

E por falar em Recopa, Abel pode surgir com surpresas no primeiro jogo do torneio, quarta-feira (07), fora de casa. Conforme noticiado pelo ge.com, o meio-campista Zé Rafael e o atacante Wesley realizaram a maior parte das atividades do treino desta segunda-feira (05) e podem ser relacionados para o duelo.

Ao contrário da dupla, Gabriel Veron realiza um trabalho específico e diferenciado dos demais, onde envolve questões técnicas, mas não táticas. O técnico Abel Ferreira treinou exaustivamente situações de jogo, além de finalizações e bola parada. De olho no Defensa, o português deve fazer o “feijão com arroz”, mas com risco de trocar uma peça ou outra.

Boas notícias de hoje: – Gabriel Menino iniciou transição;

– Wesley participou de boa parte do treino tático;

– Zé Rafael também treinou com bola. — Palmeiras Todo Dia (@palmeirasptd)

April 5, 2021





Com o que tem à disposição no momento, Abel Ferreira indica uma possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gomez e Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Rony, Wesley (Willian) e Luiz Adriano. O jogo de volta da Recopa está marcado para o dia 14, no Allianz Parque.