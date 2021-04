Abel não mede as palavras e vai além: “covardes”; declaração do português agita torcida na web

Abel Ferreira já entrou para a história do Palmeiras como um dos técnicos mais vencedores. Em pouquíssimo tempo, o português conseguiu ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Para atual temporada, o torcedor palmeirense esperava que o time conseguisse no mesmo embalo e até melhorasse ainda mais de nível, principalmente nas principais competições.









No entanto, como acontece em qualquer equipe do Brasil, há uma oscilação e alguns erros na tomada de decisões. Bastou o Verdão perder para Flamengo e Defensa y Justicia, que começou uma onda de protestos e até muro na Academia foi pichado, algo que incomodou demais o comandante e muitos até ficaram receosos se ele não poderia pedir o ‘boné’ e ir embora.

Em entrevista ao programa Arena SBT, do apresentador Benjamin Back, Abel não mediu as palavras para criticar esse ato e reverenciou o torcedor do Palmeiras que apoia, mesmo em alguns momentos difíceis. O termo covarde foi usado e a declaração do técnico vem repercutindo bastante nas redes sociais.

“Aproveito para agradecer todos os torcedores que falam comigo no olho a olho, sempre me agradecem, diferente de alguns covardes que se escondem atrás dos muros ou das redes sociais”, disse o português.

O comandante palmeirense seguiu falando sobre o assunto e projetou um Alviverde muito mais competitivo quando alguns jogadores voltarem de lesão: “Eu prefiro valorizar aqueles que tenho, valorizar os jogadores que nos ajudaram a conquistar o que conquistamos. O que eu queria é que os jogadores que estão lesionados estejam disponíveis para ajudar a equipe. Tenho a certeza absoluta que quando todos os jogadores estão disponíveis nós somos muito mais competitivos”; concluiu.