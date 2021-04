Abel não se controla e provoca Nação ao encontrar setorista Rubro-Negro: “Vocês têm o melhor árbitro brasileiro”

Neste domingo (11), o Flamengo conquistou o bicampeonato da Supercopa do Brasil. Após o empate em 2 a 2 no tempo normal, o Mais Querido garantiu o título em disputa de pênaltis, com o goleiro Diego Alves chamando a responsabilidade e fechando o gol Rubro- Negro.









Mas uma postura intempestiva do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, acabou caindo na web e reverberando muito na Nação, alvo da provocação do português. Ao ser expulso de campo aos 38 minutos da primeira etapa, Abel se encaminhou para a tribuna de imprensa do estádio Mané Garrincha, onde soltou farpas contra a arbitragem.

O alvo foi o jornalista Wesley Ramon, jornalista do portal Urubu Interativo, que gravou o exato momento em que o treinador se dirigiu a ele bastante nervoso pela expulsão. Em tom de ironia, Abel parece ter batido nas costas do jornalista, dizendo: “Vocês têm o melhor árbitro brasileiro”.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, está aqui na tribuna de imprensa e ao chegar perto de mim, soltou essa: “Vocês têm o melhor árbitro brasileiro” Consegui filmar um pouco, vejam.. pic.twitter.com/LF6MXdeFdj — Wesley Ramon (@_ramonwesley)

A partida decisiva foi bastante disputada, tanto, que rendeu um número equilibrado de punições com cartão amarelo. O time paulista teve quatro advertência, já o Mengão levou três. Além do cartão vermelho de Able, outro membro da comissão Alviverde também levou cartão amarelo. A informação é do portal Coluna do Fla