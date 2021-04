Abel prepara o Palmeiras com diversas alterações para enfrentar o São Paulo; Veron está fora com uma nova lesão

Um dia após deixar escapar o título da Recopa Sul-Americana para o Defensa y Justicia, o Palmeiras retomou os trabalhos físicos nesta quinta-feira (15), visando o clássico diante do São Paulo, que acontece na próxima sexta-feira (16) no Allianz Parque. A atividade foi realizada com os reservas e a participação de alguns jogadores que entraram no decorrer da final. O treinamento foi realizado no CT do Brasiliense.









Abel Ferreira já tem a certeza de dois desfalques para o Choque-Rei. Gabriel Veron sofreu lesão na coxa esquerda, após 20 minutos em campo, quando entrou na segunda etapa da final em substituição a Wesley. O caso adiciona mais uma preocupação referente ao jogador, pois agora a lesão foi na outra perna. Recentemente Veron tratou da mesma lesão na perna direita. O jogador passará por exames de imagem para uma melhor avaliação do problema.

O outro desfalque é o goleiro Weverton, que foi expulso na última partida, diante do São Bento. A tendência é que Abel escale o Palestra com uma formação repleta de modificações, pois o Verdão tem uma extensa agenda pela frente. A quantidade de jogos bem próximos uns dos outros, pode aumentar o risco de mais baixas, por conta do desgaste físico do elenco.

Veron está fora. Agora o atacante tem nova lesão, na coxa esquerda – Foto: Flickr Oficial Sociedade Esportiva Palmeiras – autor: César Greco



A maratona de jogos no horizonte do Verdão é composta pelo clássico de sexta-feira (16), na sequência, o Palmeiras enfrenta o Botafogo-SP em Ribeirão Preto no domingo (18), para assim, ‘cair na estrada’ rumo ao Peru, onde enfrenta o Universitário na próxima quarta-feira (21).

Projetando a sequência de jogos que vai encarar, com uma formação bastante alterada entre os titulares, o Palmeiras que vai a campo enfrentar o São Paulo deve ter a provável escalação: Vinicius Silvestre; Mayke (Garcia), Kuscevic, Alan Empereur e Esteves; Gabriel Menino (Danilo Barbosa), Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Giovani, Willian e Luiz Adriano (Rafael Elias).