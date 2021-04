Abel separa provável Palmeiras titular em último treino antes de viagem para Supercopa do Brasil

O Palmeiras realizou na tarde desta sexta-feira seu último ensaio antes de viajar para Brasília, onde encara o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, no próximo domingo.

Na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira separou o provável time titular e o meio-campista Gabriel Menino, recuperado de lesão, voltou a treinar.

Contra 11 jogadores da categoria sub-20, os prováveis titulares aprimoraram transições, saídas de bola, movimentações, marcações, simulações de jogos e jogadas ensaiadas.

Na sequência, trabalharam sem adversários e ouvindo as orientações do treinador e auxiliares. Houve ainda treinamento de pênaltis.

No gramado ao lado, o restante do grupo fez um trabalho coletivo contra jovens das categorias de base. Gabriel Menino, recuperado de lesão no tornozelo direito, participou da movimentação e será relacionado para o jogo contra o Fla.

Já o atacante Gabriel Veron evoluiu em seu cronograma individualizado.

Gustavo Gómez durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar Greco/Ag Palmeiras

O confronto entre Palmeiras e Flamengo pela Supercopa do Brasil está marcado para as 11h (de Brasília) de domingo, no Mané Garrincha. Com Gabriel Menino relacionado, a delegação do time alviverde segue viagem ainda na noite desta sexta-feira.

Abel Ferreira comandará o último treinamento para a decisão às 11h de sábado, no estádio Ciro Machado do Espírito Santo.

À tarde, já no Mané Garrincha, o treinador português e o capitão Felipe Melo participarão das entrevistas coletivas oficiais do torneio.

A tendência é que o Palmeiras entre em campo para enfrentar o Flamengo com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Matias Viña; Felipe Melo, Zé Rafael (Patrick de Paula) e Raphael Veiga; Willian, Rony e Luiz Adriano (Breno Lopes).