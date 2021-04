Abel sobre necessidade de reforços para o Palmeiras: ‘Gostaria, mas conto com esses guerreiros’

Após a vitória do Palmeiras sobre o Defensa y Justicia por 2×1, nesta quarta-feira (7), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, na Argentina, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva. De volta ao comando do time, o treinador comentou sobre a necessidade de reforços para a equipe, enfatizando que, apesar de querer algumas peças, tem muita confiança sobre a capacidade do atual plantel do Verdão.

ATUAÇÕES: Rony e Scarpa decidem em vitória do Palmeiras na Argentina

– Falo português e sou muito claro. Já fui muito claro em relação a isso. Não vou tocar mais na tecla, porque a minha função é olhar para os jogadores que tenho a minha frente. Foram estes que nos ajudaram a ganhar. A equipe dá a resposta. Isto é que eu gosto. Agora o Rony vai ser uma alternativa em outros lugares à frente. Gostaria de um ponta, de um centroavante, mas não quero ter só pra fazer número. É com esses guerreiros que conto e estou satisfeito – declarou assertivamente Abel.

Até o momento, o Palmeiras fez apenas uma contratação na temporada. Trata-se da chegada do volante Danilo Barbosa, de 25 anos, que estava no Nice, da França. Apesar de outras negociações, como a do meia Atuesta, do Los Angeles FC, do atacante Valentín Castellanos, do New York City e do ponta Ademir, do América-MG, nenhum desses negócios foi selado ainda e, portanto, o time segue sem mais reforços.

>> Veja a classificação completa do Campeonato Paulista e simule os próximos jogos

Além disso, o comandante português comentou mais uma vez sobre o calendário do futebol brasileiro, em especial o deste início de temporada, que intercalou duas importantes decisões, ainda em meio a outros campeonatos.

– Marquem os jogos quando quiserem, façam como fizerem, nós estamos aqui para jogar. Já falei muito sobre isso. Se acham que o melhor é por uma Recopa e uma Recopa no meio não há problema. Descansamos quando formos mais velhos. Estamos aqui para jogar e ganhar – encerrou.

Comandado por Abel Ferreira, o Palmeiras volta a campo neste domingo (11), às 11h (horário de Brasília), contra o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília, para a disputa da Supercopa do Brasil. O jogo de volta da Recopa está marcado para o dia 14, quarta-feira, também na capital federal, às 21h30.