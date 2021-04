‘Abel vai ter dor de cabeça para montar o ataque’

O atacante Rony, do Palmeiras, foi o convidado do “Futebol na Veia”, da ESPN Brasil, nesta quarta-feira, e abriu o jogo sobre diversos assuntos do Verdão.

Grande destaque da goleada por 5 a 0 sobre o Independiente Del Valle, na última terça, pela Conmebol Libertadores, o autor de dois gols na partida confessou que torce pelo retorno de Dudu ao Palestra Itália.

No momento, o ídolo palestrino está emprestado ao Al-Duhail, do Catar, que tem até 15 de maio para avisar o Alviverde se irá comprá-lo – o time paulista pede cerca de R$ 40 milhões à vista para fechar negócio, como mostrou a ESPN recentemente.

Caso a equipe do Oriente Médio não exerça sua opção, porém, o baixinho voltará ao Palmeiras, que ganhará um belo reforço para o ataque comandado por Abel Ferreira.

Segundo Rony, a volta de Dudu deixaria o Verdão “muito forte”, e Abel Ferreira teria que “quebrar a cabeça” para montar o ataque palestrino com a chegada de um atleta de tanta qualidade.

“O Dudu é um ídolo. Com certeza ele vai nos ajudar muito se voltar. Tem uma história linda aqui no Palmeiras. Respeito muito o trabalho que ele construiu aqui. Não é à toa que é um ídolo”, exaltou.

“Quando eu peguei a camisa 7 do Palmeiras, sabia a responsabilidade que eu estava carregando. Foram vários ídolos que vestiram essa camisa anteriormente. Por isso, estou procurando honrar da melhor maneira possível, tentando imitá-los da melhor maneira e buscando sempre honrar a camisa”, ressaltou.

“Com certeza, se o Dudu voltar, será muito bem recebido. É um cara que todo mundo sabe o talento que tem. Com ele, nossa equipe vai ficar muito forte. Com certeza, o professor Abel vai ter uma dor de cabeça para montar o time. A volta dele com certeza nos daria um fôlego a mais”, apontou.

“Com certeza, se ele voltar, será muito bem recebido e todo mundo vai tratá-lo da mesma forma como ele saiu: super bem. É um cara do bem, humilde pra caramba. E, se ele voltar, a gente sabe que terá uma equipe ainda mais forte”, completou.

Na entrevista, Rony também comentou sobre suas atuações recentes, opinou sobre a forte rivalidade criada nos últimos anos entre Palmeiras e Flamengo e se emocionou ao ouvir o narrador Nivaldo Prieto cantando seu gol na partida da última terça, na tela da ESPN Brasil.





