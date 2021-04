Abel vê clássico contra o São Paulo decidido no detalhe e margem para Palmeiras crescer

Último invicto do Campeonato Paulista, o Palmeiras acabou enfim derrotado pelo São Paulo na noite desta sexta-feira. Após ver seu time reserva superado no Allianz Parque, o técnico português Abel Ferreira adotou um tom otimista ao analisar o clássico pela quinta rodada.

Em uma partida de poucas chances, Daniel Alves desarmou Gustavo Scarpa pela direita e cruzou para Pablo marcar o único gol do clássico. Sem os principais titulares, o Palmeiras não conseguiu articular boas jogadas para ameaçar a meta defendida por Tiago Volpi.

“Foi um jogo competitivo e equilibrado. Nosso adversário, pela experiência e trabalho, teve um pouco de mais bola. E acabou fazendo o gol em um detalhe que faz a diferença no resultado final. Podemos procurar as desculpas que quisermos, mas, nesse tipo de jogo, pequenos detalhes fazem diferença”, disse Abel.

Embora tenha ficado mais tempo com a bola, o São Paulo também não criou oportunidades de gol de maneira abundante. Nos minutos finais, com Wesley e Rafael Elias nos lugares de Luiz Adriano e Willian, o Palmeiras teve mais presença no ataque.

“Gostei do comportamento geral da equipe. Logicamente, não gostamos de perder contra ninguém, mas não posso estar triste com o que os jogadores fizeram. Procuraram dar o seu melhor, crescer. Há margem para esse time crescer, há margem para esses jogadores que entraram crescerem”, disse Abel.

Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Botafogo-SP às 20 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Santa Cruz. Com oito pontos, o time comandado por Abel Ferreira ocupa o segundo posto do Grupo C.