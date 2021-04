Abel volta a alfinetar diretoria do Palmeiras em busca reforços e ‘banca’ Esteves: “Vai continuar a jogar”

Depois de perder os títulos da Supercopa do Brasil para o Flamengo e o da Recopa Sul-Americana para o Defensa y Justicia, além do clássico para o São Paulo, o Palmeiras entrou em uma nova “órbita”, onde se viu em um momento de pressão, quando até pouco tempo atrás vivia uma verdadeira lua de mel com seu torcedor.









Após essa sequência de resultados ruins, muros da Academia chegaram a ser pichados com pedidos de saídas de jogadores, cobranças à diretoria e até mesmoa aviso para o técnico Abel Ferreira. O clima hostil irrou o português, que chegou a dizer que as pessoas possuem memória curta e esquecem que o Verdão foi o grande protagonista da temporada passada.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras



Além disso, Abel cobrou publicamente a necessidade de reforço. Nesta quinta-feira (29), fez isso novamente, mas de forma indireta. Ao encarar a Inter de Limeira pelo Paulistão, o Palestra foi derrotado por 1 a 0 e complicou sua vida no Estadual. O gol da equipe do interior aconteceu após uma falha do lateral-esquerdo Lucas Esteves.

Ao término da partida, Abel Ferreira foi questionado sobre a utilização de Esteves, que já teve outros jogos com baixo rendimento. Sem fazer rodeios, o treinador foi enfático e respondeu: “Ele vai continuar a ter oportunidades porque não temos mais jogadores. Vai continuar a jogar. E cada jogo que passa, menos jogadores temos”, pontuou.

abel disse que vai continuar dando oportunidades ao esteves e tal, não assim mas disse

disse que a cada dia estamos perdendo mais jogadores para o dm e tal, n tem outro jeito

enfim, sdd de postar meme do lucas lima capitao ganhando com a molecada kkkkkkkkkkkk — magah ⓟ �� (@csmagah)

April 30, 2021





Além disso, Abel revelou que o Verdão utilizará o Paulista somente para dar oportunidades aos garotos da base. “Quando acabou a última temporada, eu e a direção tivemos uma conversa séria. Hoje estou assumindo: é uma competição, única e exclusivamente, para dar oportunidade aos mais novos. Queríamos ganhar, mas não conseguimos”, concluiu.