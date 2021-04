Abel x Crespo: Allianz Parque terá mais um confronto inédito de técnicos no Choque-Rei

Apenas dois dias após ser derrotado, nos pênaltis, pelo Defensa y Justicia e, consequentemente, perder a Recopa Sul-Americana, o Palmeiras entra em campo pelo Campeonato Paulista, enfrentando o São Paulo, e, mais uma vez, o Choque-Rei marcará o encontro entre dois treinadores que nunca se enfrentaram no Allianz Parque, sendo estes Abel Ferreira e Crespo.

Desde a inauguração do novo estádio do Verdão, o clássico sempre conta com novos embates entre comandantes, ou seja, nunca dois treinadores se enfrentaram duas vezes na casa palmeirense. Neste período, o Alviverde chegou a ser treinado por Oswaldo de Oliveira, Marcelo Oliveira, Cuca, Eduardo Baptista, Roger Machado, Felipão, Mano Menezes e Luxemburgo. O Tricolor, por sua vez, foi comandado por Muricy Ramalho, Osorio, Ricardo Gomes, Rogério Ceni, Dorival Júnior, Aguirre, Cuca e Fernando Diniz.

Na partida mais recente entre os times na arena, o Maior Campeão Nacional, na época sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, foi derrotado pela equipe de Fernando Diniz, sendo este o único revés do time jogando na nova casa contra este adversário.

Com mais um confronto inédito entre técnicos, Palmeiras e São Paulo se enfrentam, nesta sexta-feira (16), às 22h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

Confira lista de técnicos que já se enfrentaram pelo Choque-Rei no Allianz Parque

25/3/2015 – Paulista

Palmeiras 3×0 São Paulo

Oswaldo de Oliveira e Muricy Ramalho

28/6/2015 – Brasileiro

Palmeiras 4×0 São Paulo

Marcelo Oliveira e Juan Carlos Osorio

7/9/2016 – Brasileiro

Palmeiras 2×1 São Paulo

Cuca e Ricardo Gomes

11/3/2017 – Paulista

Palmeiras 3×0 São Paulo

Eduardo Baptista e Rogério Ceni

27/8/2017 – Brasileiro

Palmeiras 4×2 São Paulo

Cuca e Dorival Júnior

8/3/2018 – Paulista

Palmeiras 2×0 São Paulo

Roger Machado e Dorival Júnior

2/6/2018 – Brasileiro

Palmeiras 3×1 São Paulo

Roger Machado e Diego Aguirre

7/4/2019 – Paulista

Palmeiras 0x0 São Paulo

Felipão e Cuca

30/10/2019 – Brasileiro

Palmeiras 3×0 São Paulo

Mano Menezes e Fernando Diniz

10/10/2020 – Brasileiro

Palmeiras 0x2 São Paulo

Vanderlei Luxemburgo e Fernando Diniz