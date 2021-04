Abordando temas que ainda são tabu na maioria dos lugares, como o prazer feminino durante o sexo, “Sexify” diverte e tem boas sacadas. Veja a crítica.

A Netflix estreou ontem (28) em seu catálogo a sua mais nova produção polonesa chamada “Sexify”. A série trata de temas que são tabu na maioria dos lugares — boa parte deles envolve as questões do sexo para as mulheres.

Durante os episódios da série, acompanhamos Natalia. A jovem é uma estudante de engenharia da computação e que, apesar de ser brilhante, vive um grande dilema em sua juventude: Não entende nada de relacionamentos.









Assim, com a ajuda de suas amigas, Paulina e Monika, Natalia embarca em uma viagem de autoconhecimento. A jovem deixa de lado seu preconceitos e finalmente, explora sua intimidade. Com isso, experimenta os vários mistérios que desconhecia sobre sua sexualidade.

Hoje saiu “sexify” na Netflix e eu comecei a ver,e já tenho algumas coisas a dizer:

1º o noivo da Paulina sofre de ejaculação precoce, não é possível que ele dure só cerca de 30 segundos;

2º falta ali uma criatividade entre eles dois, porque aquela posição de missionário basica — Adriana Silva (@adridsilvaa)

April 28, 2021





A forma que as amigas encontram para que isso aconteça, é se inscrever numa competição entre várias universidades. Ao lado de suas amigas, Natalia cria um aplicativo que educa, de forma correta, as pessoas quanto às experiências sexuais das mulheres.

Mas, seu foco é em relação ao orgasmo. No entanto, para validar seu aplicativo e fazer com que ele funcione com perfeição, ela precisa conhecer tudo sobre os mais diversos tipos de garotas. Bem como, lhe fazer as perguntas mais complicadas. Veja a crítica no vídeo acima.