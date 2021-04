Após participação no Big Brother Brasil 21, Carla Diaz foi chamada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para depor na investigação que apura a suposta prática de racismo reverso dentro do reality. Nesta quarta-feira (8), a atriz lamentou o caso e reforçou que não é vítima de preconceito. “Achei isso um absurdo”, disse.

“Vim falar de uma coisa muito chata, mas quero que vocês saibam por mim. Já que agora tenho mais essa proximidade com vocês, quero isso para que não tenham fake news, distorções, enfim. Essa semana eu fui surpreendida por um policial da Delegacia de Crimes Raciais. Sim, bateram na minha porta”, explicou Carla nos Stories do Instagram.

A ex-sister destacou que tomou um susto ao receber a notificação policial e prosseguiu: “Alguém pediu para a delegacia instaurar um inquérito e vou ter que prestar esclarecimentos sobre um procedimento de preconceito racial. Sim, como se eu fosse vítima de discriminação. Quero dizer que acho isso tudo um absurdo, não tenho mais detalhes e o meu advogado já está vendo isso”.

“Acho importante afirmar aqui que racismo reverso não existe. Por favor, vamos ler, nos informar, a internet está aqui para isso. O programa debateu racismo a semana toda. Estou muito chateada com essa situação, ainda mais porque começou quando ainda estava na casa e usaram o meu nome sem o meu conhecimento para me colocarem nessa situação”, reforçou a atriz.

A investigação sobre a suposta prática de racismo no BBB21 teve início após o deputado estadual Anderson Moraes (PSL-RJ) apresentar uma notícia-crime contra Lumena Aleluia. Durante uma conversa com Karol Conká no confinamento, a psicóloga chamou a integrante do Camarote de “sem melanina”, “desbotada” e “olho de boneca assassina”.

“Um caso claro de racismo de duas jovens negras contra pessoas brancas. Pedimos para a Decradi apurar os fatos e se manifestar pela expulsão dela do programa. Se fosse o contrário, o que seria igualmente crime, já teriam se mobilizado para combater o racismo”, disse o parlamentar na ocasião.

Procurado pelo ., o deputado estadual Anderson Moraes disse que não citou racismo reverso “Até porque não existe, racismo é racismo!”, afirmou. A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que a investigação está relacionada à denúncia do político, que Carla Diaz é apontada como vítima do suposto crime e que aguarda a representação por parte da atriz.

A reportagem entrou em contato com as equipes de Carla Diaz e Lumena Aleluia, mas não obteve retorno até a atualização deste texto.

Confira o vídeo:

Oie! Como vocês estão? Hoje vim falar com vocês sobre um assunto muito sério que aconteceu. E é sempre melhor que vocês saibam das coisas por mim. pic.twitter.com/iuek2BbLGQ

— Carla Díaz 🦋 (@Carladiaz) April 8, 2021

Confira o posicionamento, na íntegra, do deputado estadual Anderson Moraes:

“No dia 09/02/2021, entrei com uma notícia-crime na Decradi [Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância], em que a denúncia consiste em afirmações de caráter preconceituoso em relação à raça e a cor de pele de uma integrante de um reality show em rede nacional de televisão. Em nenhum momento eu cito ‘racismo reverso’, até porque não existe, racismo é racismo!”

“Estamos em 2021 e não podemos mais admitir que pessoas sejam diferenciadas por sua raça e cor de pele. O momento é de união e não de fomentar a divisão em nossa sociedade para dominar e governar, a nossa maior riqueza é justamente a diversidade”.

Confira o posicionamento, na íntegra, da Polícia Civil do Rio de Janeiro:

“De acordo com a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), um deputado estadual protocolou uma petição relatando injúria racial, na qual Carla Dias é vítima, e a unidade policial aguarda a representação por parte da atriz”.

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21

Saiba tudo que está rolando no BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#34 – Escala de ranço: Quem são os favoritos e os cancelados do top 10 do BBB21?” no Spreaker.