Cybelle Hermínio Costa, ex-mulher de Tom Veiga, publicou um vídeo em seu Instagram na tarde desta quarta-feira (7) rebatendo as informações de que teria envenenado o intérprete de Louro José, e também negou a existência de um pedido de exumação do corpo do ator, que foi encontrado morto em sua casa em 1º de novembro de 2020. “É um absurdo o que estão falando. Nunca houve nada disso”, afirmou.

“Nunca houve nenhum tipo de violência de nenhuma das partes. A gente tinha briga normal, como todo casal, mas nada que fugisse do controle. Sempre tive uma relação muito boa com os amigos. Me surpreende, porque tenho mensagens deles, arquivos de grupos que a gente participava juntos. Desconheço completamente as coisas que estão sendo faladas”, continuou.

“Nunca houve uma separação, de fato. Houve uma briga de casal, como qualquer outro, em meio a uma pandemia. Fui para casa da minha mãe para a gente respirar um pouco. Nunca houve data de assinatura de divórcio”, ressaltou Cybelle.

Em 13 de outubro de 2020, a ex-mulher do ator chegou a comentar sobre o fim do relacionamento com Tom Veiga ao .: “Sim, estamos separados há um mês, já. Existiam questões que não conseguimos alinhar e, infelizmente, foram determinantes para o fim”.

“Diante disso, de envenenamento… Desconheço completamente aquelas marcas, as fotos que estão sendo circuladas nas mídias, absurdo, nunca houve nada disso. Tanto que não tem B.O. registrado. Não tem corpo de delito. Não tem medida protetiva. Eu confio na lei, confio na Justiça, confio também no laudo do IML”, encerrou a ex-mulher de Tom Veiga.

Edson Sobrinho, advogado que representa Cybelle, também comentou sobre a situação de sua cliente: “Sim, existe um inventário, existe um testamento. Meus colegas advogados junto comigo já estão todos trabalhando em cima do caso para trazer a verdade processual, trazer um pouco de proteção jurídica a todos os interessados, inclusive os filhos. Por isso que o processo corre hoje em sigilo de Justiça.”

“Tem uma atenção do Ministério Público que também vai ajudar na apuração de todas essas alegações que estão vindo na mídia, mas a gente não pode concordar com tudo que vem sendo veiculado e só vem trazendo mais sofrimento, tanto para a Cybelle, quanto para os filhos dela”, continuou o advogado.

Edson ainda ressaltou: “Essas alegações que estão sendo feitas de exumação de corpo, de forçação de casamento através de doação de bens, testamento, nunca houve isso.”

Por fim, fez um apelo a usuários de redes sociais: “Parem com os ataques. A gente vai tomar as providências jurídicas cabíveis. Tanto as civis quanto as criminais. A gente já está monitorando as agressões. Pedir aos desavisados que não façam julgamentos antecipados.”

Entenda o caso envolvendo Tom Veiga

As acusações vieram à tona após uma reportagem do jornal Extra publicada na terça-feira (6) indicar que o intérprete de Louro José teria pedido a um amigo que fosse com ele a um cartório para testemunhar a retirada do nome de Cybelle de seu testamento. Áudios teriam sido enviados ao amigo nos dias 29 e 30 de outubro, sendo que Tom foi encontrado morto em 1º de novembro.

Recentemente, já haviam indícios de que Cybelle e a família do ator poderiam entrar na Justiça por conta de uma briga por sua herança. Tom teria feito um testamento por precaução em maio de 2019, após ter descoberto nódulos no pulmão.

No mesmo dia, o colunista Leo Dias, do Metrópoles, informou que pessoas próximas a Tom Veiga teriam dito que a família tem desejo de pedir a exumação de seu corpo para averiguar um suposto envenenamento.

Mais cedo nesta quarta (7), Alessandra Veiga, segunda ex-mulher do ator, revelou que, em 4 de outubro do ano passado, ele teria lhe contado que sofreu uma agressão de Cybelle em setembro, o que resultou na separação deles. Ele também teria mostrado fotos da surra.

Tom Veiga e Cybelle se casaram em janeiro de 2020, em cerimônia íntima, mas a oficialização de fato só aconteceu em 21 de agosto daquele ano. Ambos trocaram a união estável pelo casamento com total separação de bens. Pouco depois, o casal se separou.

Assista ao vídeo com Cybelle e seu advogado negando o suposto envenenamento de Tom Veiga e o pedido de exumação de seu corpo abaixo:

