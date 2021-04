‘Acaba com meu psicológico’, diz Mel Maia sobre ataques na internet

Neste domingo (25), a atriz Mel Maia usou sua conta no Instagram para desabafar sobre as dificuldades da exposição na internet. A artista tem recebido diversas mensagens de ódio de “haters” e resolveu compartilhar este momento difícil com os seguidores.

“Nunca vim falar com vocês sobre isso, porque não gosto de expor meus sentimentos, porque eu acho muito pessoais. Mas, agora vocês precisam saber pra não acharem que eu tô bem e de boa 100% e toda hora”, disse a atriz que iniciou a carreira aos 12 anos na novela Avenida Brasil.

Mel disse que entende que a exposição se dá por causa do seu trabalho, mas que é difícil ter lidar com tantos comentários negativos desde muito nova. Ela revelou fazer terapia, mas a situação tem afetado muito a sua saúde mental.

“Sei dos erros que eu cometi aqui na internet e fora dela também, porque eu sou um ser humano e já tive outros milhares de erros”, desabafou. “Todo dia, toda hora tem uma pessoa me mandando mensagem ou fazendo vídeos me mencionando em comentários de ódio. Isso vai desde xingamentos até pessoas desejando minha morte. Será que vocês não podem parar um pouco só pra eu continuar com a minha saúde mental intacta?”, finalizou a artista.