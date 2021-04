Acabou o tempo: Entenda por que João Luiz foi eliminado do BBB 21

João Luiz teve tempo de sobra para mostrar as qualidades no BBB 21. O professor de geografia dificilmente pipocava no jogo da discórdia. No entanto, marcar presença somente nas noites de segunda-feira não basta. Eliminado com 58,86% dos votos em paredão disputado ao lado de Pocah e Arthur na noite desta quinta-feira (22), o professor de geografia teve a participação na casa marcada por vezes rótulos de planta e vezes confrontos diretos com outros participantes. Confira abaixo alguns fatores que resultaram na eliminação dele.

1. Confronto com Rodolffo: divisão de opiniões



Após receber o monstro, Rodolffo comparou a peruca da fantasia de homem das cavernas com o cabelo de João Luiz, dando início a um confronto entre os dois. Mesmo magoado, o professor optou por comentar o assunto somente no jogo da discórdia e apontou racismo na fala do sertanejo, que, por sua vez, reafirmou que, na opinião dele, existiam “semelhanças entre os dois visuais”. Mesmo após o discurso de Tiago Leifert condenar a fala do cantor na noite em que foi eliminado, houve uma parcela de telespectadores que alegou ser “mi mi mi” a acusação do mineiro, argumento esse que se converteu em votos.



2. Sem espaço para fofoca: comentário sobre Juliette

Durante uma festa, Juliette acabou exagerando na bebida e passou a realizar brincadeiras românticas com Arthur e Fiuk, chegando a dormir na mesma cama que o filho de Fábio Júnior. Após ficar sabendo pelo educador da situação, a paraibana sentiu vergonha e tratou de pedir desculpas para os brothers. No entanto uma fofoca sobre a participante mais seguida da edição acabou pegando mal para o amigo de Camilla. Em conversa com Viih Tube, ele relatou que a maquiadora deu trabalho na festa e, caso não tivesse intervindo, poderia acabando rolando algo entre ela e o cantor.



3. Paredão contra Pocah e Arthur: conflito entre torcidas

De odiado a amado, Arthur tem conquistado cada vez mais fãs nas redes sociais, ao passo que João Luiz perdeu mais de 100 mil na última semana. Após colocar o instrutor de crossfit e a maior aliada dele, Pocah, no monstro, o professor acabou comprando uma briga e se tornou alvo dos dois, que, inclusive, deram os votos que não somente colocaram o mineiro no paredão, como também o eliminaram.

4. BBB é um jogo com 24 horas de duração por dia



Assim como no conflito com Rodolffo, o educador normalmente esperava até o jogo da discórdia para se pronunciar. Ainda que apresentasse um posicionamento firme no game da segunda-feira, o Big Brother Brasil é um jogo para ser jogado sempre. Dessa forma, o ex-brother acabou perdendo diversas oportunidades de se pronunciar e exibir qualidade, que poderiam fazer com que ele conquistasse uma torcida maior e mais engajada.

