Accenture contrata profissionais para vagas home office

A Accenture, multinacional de consultoria de gestão, tecnologia da informação e outsourcing, está contratando profissionais para o preenchimento de vagas home office para a área de TI. As oportunidades visam atender as demandas do mercado pós-pandemia, que tende a apostar na transformação digital e consumir cada vez mais tecnologia de computação em nuvem.

Com foco no trabalho remoto, a empresa aceita inscrições de profissionais de qualquer lugar do Brasil, aumentando as chances para ambos os lados.

Os requisitos variam de acordo com o cargo desejado, mas basicamente exige-se o conhecimento em Java, Angular, Mobile, React, iOS, Cloud ou DevOps. Além disso, a empresa ressalta que muito além da parte técnica, é importante ter algumas habilidades comportamentais, como perfil empreendedor, criatividade e vontade de inovar.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios. O destaque, no entanto, fica por conta do auxílio home office. A Accenture enviará um kit completo de equipamentos, com cadeira, apoio de pé, teclado, mouse e, claro, computador, para que os funcionários possam desempenhar seu trabalho de forma ainda mais produtiva e eficiente.

Os novos contratados receberão, ainda, treinamentos online, certificação em cloud e terão o acompanhamento de mentores para desenvolvimento de carreira.

Além das vagas de tecnologia, há chances para posições nas áreas de RH, Estratégia, Jurídico, Financeiro, entre outras.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o site da Accenture e cadastrar seu currículo. A página de carreiras está disponível em https://www.accenture.com/br-pt/careers?src=SOMS e traz, ainda, a lista completa de oportunidades.

As vagas podem sofrer alteração sem aviso prévio, conforme preenchimento. Por isso, é importante se candidatar o quanto antes!