‘Acha que do dia para a noite vai virar o Real Madrid?’

O Botafogo conseguiu arrancar empate heroico nos acréscimos contra o ABC, mas foi eliminado da Copa do Brasil após derrota na disputa por penalidades por 4 a 1. Depois da partida, torcedores foram fazer cobranças ao elenco.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Na saída do Frasqueirão, um grupo de torcedores foi falar com os jogadores que entravam no ônibus e o zagueiro Kanu respondeu às críticas ao time. Um torcedor chegou a dizer que o defensor ‘joga para caramba’, mas ouviu a resposta do jogador.

“Você é botafoguense igual eu? Você acredita ou não? Então você acha que do dia para a noite vamos virar o Real Madrid?”, disse o atleta.

Em seguida, o torcedor listou alguns atletas dispensados pela diretoria do Glorioso e fez críticas direcionadas ao volante Luiz Otávio, jogador envolvido no lance do gol que abriu o placar em favor do ABC.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“O Botafogo mandou Marcelo embora. Mandou o Zé Welison embora, beleza. Mandou o Lecaros embora. E ficou com Luiz Otávio? Luiz Otávio é fraco”, criticou.

Na sequência, Kanu, que era o único jogador presente discutindo, respondeu com veemência: ‘Irmão, não tem dinheiro!’

Logo depois, Jonathan, Gilvan e Ricardinho se juntaram ao defensor e passaram a conversar com os torcedores, em um tom mais ameno.