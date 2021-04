“Aconteceu esse ano e também no passado”; Luan ignora sondagens e sonha em títulos com a camisa do São Paulo

O volante Luan, do São Paulo, iniciou a temporada 2021 envolvido em novas especulações para deixar o clube. Antes do primeiro jogo do clube no Campeonato Paulista, o jogador, de 21 anos, não apareceu na lista de inscritos do técnico argentino Hernán Crespo, fato que fortaleceu os rumores. No entato, se despedir do Morumbi não estava nos planos do camisa 13.









“Esse episódio aconteceu esse ano e também no ano passado, tendo algumas especulações. Mas o tempo todo eu querendo ficar. Como eu falei no ano passado, mesmo na época em que eu não vinha jogando, eu não queria sair de jeito nenhum. Ainda mais daquele jeito, sem jogar. Mesmo agora eu gostaria de ficar. E graças a Deus deu certo, eu consegui voltar a jogar“, afirmou em entrevista ao “Globoesporte”.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Luan voltou aos planos de Crespo e atuou em três jogos na temporada. Antes de pensar em sair, ele quer deixar seu nome no clube. “Seria muito bonito pra mim conseguir coroar com um título. Então, é algo que eu trabalho todos os dias, pensando em conquistar um título com essa camisa que eu estou vestindo há 10, 11 anos. Isso pra mim seria um sonho realizado“, destacou.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net / Divulgação



Em dezembro do ano passado, Luan renovou seu contrato até 2023 e foca em ajudar o clube a sair da ‘fila de títulos’. “Com certeza é uma valorização do meu trabalho, mas acho que isso não muda nada. Pelo menos pra mim dentro de campo não vai interferir em nada. Isso me dá mais motivação de saber que meu trabalho está sendo observado pelos dirigentes e pelo presidente“. afirmou.

“Isso me dá mais fôlego, me dá mais vontade de trabalhar ainda mais para estar ajudando o São Paulo e estar dando um título pra torcida“, completou Luan. Ao todo, o volante acumula 87 atuações com a camisa tricolor. Em 2021, ele soma três partidas, sendo duas como titular, uma delas como zagueiro.