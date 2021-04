Acordo com empresário é trunfo do Santos na negociação por renovação de Kaio Jorge

Na sexta-feira, o Santos anunciou que chegou a um acordo para pagar a dívida com o empresário Giuliano Bertolucci. Além de se reorganizar financeiramente o clube, a diretoria destrava uma empecilho importante na negociação pela renovação de Kaio Jorge.

Segundo o Santos, o acordo prevê seis meses de carência, nos quais o clube não será obrigado a efetuar o pagamento. O clube alvinegro se compromete a quitar, em parcelas, a quantia total de R$ 12 milhões até o final da gestão de Andres Rueda.

Bertolucci é um dos empresários mais influentes no Brasil e gerencia a carreira de Kaio Jorge, que tem contrato com o Santos até dezembro deste ano. A dívida com o agente era um grande obstáculo nas conversas entre as partes, visto que o clube estava com a credibilidade prejudicada.

A tendência é que as tratativas pela renovação do contrato do atacante avancem após o acordo anunciado pelo Santos na sexta. A ideia do clube é ter Kaio Jorge no primeiro semestre e vendê-lo na próxima janela internacional de transferências, entre julho e agosto, se uma boa proposta chegar. Essa condição agrada o atleta e seus familiares.

Dessa forma, o Santos pode contar com Kaio Jorge e, principalmente, não corre o risco de perdê-lo sem receber um centavo pela transferência. A partir de julho, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube para sair de graça.

Marinho e Kaio Jorge comemoram gol do Santos em partida contra o Coritiba, no Brasileirão Gazeta Press

Bertolucci também é o empresário de Sandry, que tem contrato com o Santos até julho de 2022. O Peixe tem o intuito de renovar com o meio-campista pelo menos até 2025, porém trata a situação de Kaio Jorge como prioridade no momento.